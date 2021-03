Die 5 größten Modesünden

Mann kann schon echt grausliche Sachen anziehen. Und sie mit noch füchterlicheren Accessoires garnieren. Doch wenn die fünf schlimmsten Modesünden aufeinanderprallen, entsteht etwas Wunderbares.

Doch erst mal der Reihe nach. Bevor wir uns der unheiligen Symbiose widmen, wollen erst einmal die Einzelteile besprochen werden. Wir arbeiten uns dabei der Einfachheit halber von oben nach unten vor.

1. Goldketterl

Der Diminutiv „-rl“ ist hier unerlässlich. Denn so peinlich massiver Goldschmuck mit Dollarzeichen auch sein mag, in der Rapszene gehört er irgendwie dazu. Money Boy ohne iced out chain wäre schließlich nur ein halber Boi. Doch wir reden hier von den etwas feingliedrigeren güldenen Kettchen, die wahlweise auch mal ums Handgelenk getragen werden. Optional darf auch ein kleines Kreuz dran baumeln. Fakt ist: Wer so ein Teil trägt, hat sich modisch längst aufgegeben.

2. Feinripp-Wifebeater

In die gleiche Kerbe schlägt das klassische Unterleiberl, das optimalerweise im Feinripp-Look daherkommt und sowohl fleckig ist als auch mehr als nur ein wenig zu eng sitzt. Während manche modische Trends durchaus eine gewisse Wurschtigkeit ausdrücken sollen, gibt dieses Kleidungsstück eher zu Protokoll, dass man sich vollends aufgegeben hat. Und das strahlt nicht gerade Anziehungskraft pur aus.

3. Bauchtascherl

Der Mann von Welt hat Dinge zu transportieren. Dafür kann man einen Rucksack verwenden, eine Messenger Bag, die Hosentaschen oder einfach eine richtig fesche Bauchtasche. Heutzutage wird die von der Jugend auch schräg über der Brust getragen, die O.G.-Variante sitzt aber immer noch eingezwickt zwischen Bierbauch und Intimsphäre. Tauschen möchten wir mit ihr da nicht. Wir wollen sie aber auch generell nicht haben.

4. Radlerhose

Ihr seht sicher schon, in welche Richtung das Ganze geht. Der Mann, den wir hier zeichnen, brilliert in der Regel nicht beim Sport, außer wenn er vor dem Fernseher sitzend Fußballspieler angeifern kann. Und dennoch braucht er eine Radlerhose. Warum? Mehr können wir dazu wirklich nicht sagen. Warum?!

5. Socken mit Sandalen

Kommen wir zum krönenden Abschluss, der paradoxerweise ganz unten an unserem Exempel sitzt. Die Königsdisziplin des Fußkleids, Socken mit Sandalen! Immer schön, immer schneidig, immer ehrfurchterregend. Es gibt nichts Cooleres, vor allem wenn es sich nicht um x-beliebige Sandalen, sondern um die „elegante“ Variante im Flechtlook handelt. Die Socken haben selbstredend weiß zu sein und sind idealerweise dick – Tennissocken eben. Dieser omnipräsente Drang zur Sportbekleidung schon wieder …

Hat sich in eurem Kopf schon ein Bild geformt, in dem alle fünf Modesünden zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen? Mit Sicherheit, schließlich gibt es tatsächlich Männer, die so herumrennen. Und denen ist es komplett wurscht. Denen geht Kritik an ihrem Kleidungsstil sowas von am Allerwertesten vorbei. Und damit sind sie uns allen einen gewissen Schritt voraus, schließlich soll man sich doch selbst lieben, wie man ist. Und wenn wir uns ehrlich sind, wollen wir auf diesen Typ Mann auch nicht ganz verzichten. Denn wenn man einmal ein solches Prachtexemplar in freier Wildbahn erblickt, kann man den Blick kaum abwenden. Vielleicht spricht da der Neid aus uns …