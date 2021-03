Hupf in Gatsch!

Harley-Davidson war in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt eine der innovativsten Motorradmarken! Doch seit zwei Jahren ist alles anders.

Text: Gregor Josel

Den derzeitigen Wandel der Marke Harley-Davidson kann man am besten mit einer Netflix-Serie darstellen. Für Motorrad-Fans ist die Abenteuer-Trilogie von Ewan ­McGregor mit den Serien „Long Way Down“, „Long Way Round“ und „Long Way Up“ Pflichttermin. In der letzten Ausgabe, „Long Way Up“, machen sich Ewan McGregor und Charly Boorman vom südlichsten Punkt Südamerikas quer durch den Kontinent über die Anden und via Mexiko auf nach Los Angeles. Und zwar im Unterschied zu den beiden vorigen Ausgaben mit einem E-Motorrad. Auf der Suche nach dem passenden Hersteller dachten nicht nur die beiden Protagonisten wahrscheinlich als Allerletztes an Harley-Davidson, doch tatsächlich machten sich die beiden dann auf einer zur Reiseenduro umgebauten Harley-Davidson Live Wire auf den rund 20.000 Kilometer langen Abenteuertrip. Damit bringen sie auch pretty much die Essenz aus dem Wandel dieser so großen und legendären Marke, nämlich zum E-Krad-Pionier und zum Hersteller von Reiseenduros, auf den Punkt.

Mit der neuen Pan America geht Harley nun tatsächlich den nächsten Schritt in Sachen Modellangebot und bietet erstmals in der Geschichte eine Reiseenduro an, ohne dabei aber auf den Spirit der Marke zu vergessen. Ein richtig spannender Move, der nunmehr auch zahlreiche Neukunden zur Marke bringen könnte. Denn die Eckdaten der neuen Pan America sind durchaus vielversprechend, und auch preislich ist die neue Große durchaus kompetitiv angelegt, um im heiß umkämpften Großenduro-Segment wildern zu können. Die Pan America ist also nicht nur eine Harley auf Stelzen, sondern soll dank innovativer Technik und satter Performance on- und offroad punkten, und das zu einem Einstiegspreis von 18.995 Euro. Harley-Davidson bietet das neue Adventure-Touring-Bike in den ­Versionen Pan America 1250 und Pan America 1250 Special an. Die beiden Modelle werden vom neuen, 112 kW (152 PS) starken „Revolution Max 1250“ angetrieben, einem flüssiggekühlten V-Twin mit 1.250 cm³ Hubraum, der bis in höchste Drehzahlen kraftvolle Leistung bietet. Um das Gesamtgewicht des Motorrads (Leergewicht inkl. Betriebsstoffe Pan America 1250: 245 kg, Pan America 1250 Special: 258 kg) zu reduzieren. Die Pan-America-Modelle sind mit zahlreichen innovativen Technolo­gien ausgestattet, die für intensiveres Fahrerlebnis und mehr Sicherheit sorgen. Dazu gehören diverse anwählbare Fahrmodi und das elek­tronische Assistenzsystempaket „Cornering Rider Safety Enhancements“. Während des gesamten Entwicklungsprozesses behielten die Designer- und Ingenieurteams die praktische Nutzbarkeit der Maschinen im Auge. Von Haltegriffen über integrierte Gepäckhalterungen bis hin zu einem horizontal angeordneten Scheinwerfer, der einen Offroad-­Trail perfekt ausleuchtet, definiert die Funktion die Form. Alles in allem wird die neue Pan America eine spannende Bereicherung im Feld der Großenduros darstellen und vielleicht die perfekte Wahl für ­Individualisten sein.

Harley-Davidson Pan America 1250

Motor: V2-Zylinder-Viertakt-Motor

Hubraum: 1250 ccm

Leistung: 152 PS/127 Nm Drehmoment

Gänge: 6

Fahrwerk: el. semiaktives Showa-Fahrwerk

Bremsen: Brembo 320/280 mm Scheibe

Sitzhöhe: 807–869 mm

Gewicht (fahrbereit): 245 kg

Tankinhalt: 21 Liter Preis: 18.995 Euro (inkl. Transportpauschale)