Ein Dinner zum Aufblühen

Wer derzeit oder noch im Laufe des Sommers in und um Bad Hofgastein unterwegs ist, hat jetzt die Chance auf ein Abendessen der Extraklasse. Wir verlosen zwei Dinner für je zwei Personen im neuen Hotel BLÜ im Herzen von Bad Hofgastein!

Fotos: Hotel BLÜ

Bekocht werden die glücklichen Gewinner dabei von niemand geringerem als Starkoch Wini Brugger, der im am 20. Mai dieses Jahres eröffneten Hotel das Zepter und den Löffel in der Küche schwingt. Ganz gemäß des Mottos „Sei so frei“ des alpine casual Hotels vereint die BLÜ Kitchen hochklassige heimische Hausmannskost mit Einflüssen aus Israel und Asien, wo Brugger seine Kochkunst perfektioniert hat. Vom Schweinsbraten über Sushi vom Alpenfisch bis zum Dschungel Curry herrscht auf der Karte vor allem die Qual der Wahl.

„Ich liebe es, wenn viele verschiedene Gerichte auf den Tisch kommen und unter Freunden wild gemischt und ausprobiert wird. Das ist #sowasvonblü. Orientalisches trifft bei uns auf die süd-ost-asiatische Küche und wird von österreichischen Klassikern begleitet, alles, was ich zuhause und auf Reisen kennen und lieben gelernt habe. Genau das möchten wir unseren Gästen anbieten!“, so Gastgeberin Eva Eder, „mit Wini Brugger und seiner Erfahrung in genau diesen Bereichen haben wir dafür den perfekten Partner gefunden.“

Perfekt eingerahmt wird das abenteuerliche Dinner von den unzähligen Vorzügen, die die Gegend um Bad Hofgastein zu bieten hat. Egal ob Wandern oder Saunieren, der Kur- und Sportort lockt mit zahlreichen Aktivitäten, die ein Abendessen im Hotel BLÜ exzellent abrunden würde. In diesem Sinne: Spielt mit, meldet euch für unseren Newsletter an und mit etwas Glück gewinnt ihr eines von zwei Dinnern im Hotel Blü in Bad Hofgastein für je zwei Personen.

Teilnahmeschluss: 17. 8. 2021

Hotel BLÜ

Kaiser-Franz-Platz 1, 5630 Bad Hofgastein