Usain Bolt – Produktive ­Pandemie

Was macht der schnellste Mann aller Zeiten eigentlich während einer Pandemie? Simple Antwort von Usain Bolt: Kinder. Töchterchen Olympia (1) hat nun zwei ­Brüder.

Fotos: Instagram

Unglaublich, was in einer Pandemie alles möglich ist. Aber unglaublich war schon immer, was Jamaikas Usain Bolt (35) auf der Laufstrecke so trieb. Detto die 18 Monate, die für Bolt weitgehend Home-office bedeuteten. Soll heißen: Er war nicht untätig. Tochter Olympia erblickte im Mai 2020 das Licht der Welt. Und nun schenkte ihm Girlfriend Kasi Bennett Zwillinge. Zwei Buben. Der Name des ­einen – St. Leo – war schnell gefunden, das ist auch der Mittel­name von Daddy Usain. Aber wie sollte der andere Boy des Superstars, den die Welt als „Lightning Bolt“ kennt, heißen? Erraten: Thunder. Thunder Bolt, also Donner­bolzen. Übrigens: Usain Bolt tritt demnächst als Fußballer auf, wenn auch nur für einen guten Zweck.

Info: Soccer Aid, mit Usain Bolt, Wayne Rooney, Gordon Ramsey (ja, der Koch) u.v.m., Man City ­Etihad Stadion Manchester, 4. 9. 2021