Was ist Juice ­Anxiety?

Selten, aber doch, schafft es ein Begriff in die Öffentlichkeit, den du (noch) nicht googlen kannst: Was zum Teufel ist also Juice Anxiety? Nun, es hat mit Elektroautos zu tun.

Text: Manfred Sax / Foto: Getty Images

Juice ist klar, detto Anxiety; wer hat dieser Tage nicht diverse Ängste? Aber was ist „Saft-Angst“? ­Anlässlich einer BBC-Podiumsdiskussion über globale Erwärmung meldete sich ein Kiebitz zu Wort, um über einen Freund zu berichten, der an ”Juice Anxiety“ litt. ­Worauf BBC-Gastgeberin Fiona Bruce zunächst bat, das Thema Sex doch außen vor zu lassen. Ein Missverständnis. Tatsächlich habe der Freund diese Panikattacken, seit er ein Elektroauto besitzt, nämlich immer, wenn der Saft – also der Treibstoff – zu enden droht, aber keine E-Tankstelle zu finden. Unlängst habe ihn der Freund sogar mitten in der Nacht aus dem Bett geholt, um ihn zu fragen, ob er seine Steckdose benützen dürfe, aus Angst, es sonst nicht nach Hause zu schaffen. Juice Anxiety also; eine Angst mit Zukunft, solange die Infrastruktur der Ladestationen mit dem E-Auto-­Boom nicht Schritt hält. Sie haben es hier zuerst gelesen.

BBC Question Time, hier gehts zum Clip: https://bit.ly/3bYie09

Bei der Juice Anxiety bleibts zumeist nicht. Weil: wer sagt, dass die Steckdose, die Du erreichst dann auch wirklich funktioniert?