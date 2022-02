Dolati surft – Beziehungscoach Petra

Ich liebe ja diesen unprätentiösen französischen Stil, seit ich mir als Teenager mit meinem ­Taschengeld immer die French Vogue gekauft habe. Auf Insta­gram folge ich dem Account „­Parisians in Paris“. Hier werden Streetstyles aus Frankreichs Hauptstadt gezeigt. Ein Post zeigt ein Foto einer alten Dame im Pelzmantel. Caption: „Old lady spottet in the parc“ – inklusive ­einer Beschreibung ihres Outfits: „Brown fur coat, black jeans, black boots, white hat“. And here we go again, ein Best Of Irrsinn an Kommentaren.

Polly: Also das ist ja wohl eine bodenlose Unverschämtheit und Beleidigung, die Dame als alt zu bezeichnen. Wie respektlos kann man überhaupt sein? Wenn ihr den Post nicht löscht, entfolge ich eurem Account!

Victoria@Polly: Aber die Dame ist doch alt! Wo liegt das Problem bitte? Scheint als hättest du mit dem Thema große Troubles. Ich würde mal zum Arzt gehen!

Ansi123: Pelz ist Mord!!!!!!!!!! Ihr verherrlicht die Gewalt! Ihr verherrlicht Waffen! Sklaventreiber!

Michelle Andora: Hallo ich bin Michelle, schau dir meine Nudes auf Fans only an! Ich bin eine heiße Blondine aus Texas und suche einsame Jungs, die mir Gesellschaft leisten!

Esther: Das ist doch kein französischer Stil, sieht aus wie eine Russin!

Cédric: Covid existiert nicht! Das ist die größte Lüge der Menschheit!

Alexander: Das soll eine Französin sein?? Hahahha, LOL! Wie geschmacklos! Die ist doch fix Amerikanerin.

ParisiansInParis: In Frankreich sehen wir es nicht als Beleidigung an, jemanden als alt zu

bezeichnen, wir sehen das als Zeichen von Respekt und finden die Dame wirklich cool! Bei dem Pelzmantel handelt es sich natürlich um ein Vintage Stück. Wir sind auch gegen Tierqual, und neue Pelze lehnen wir grundsätzlich ab, Erbstücke sind aber absolut nachhaltig und umweltfreundlich!

Ansi123: Unfollowed

Polly@Victoria: Nein, das ist diskriminierend!

Polly@ParisiansinParis: Ihr Franzosen seid doch komplett vertrottelt! Lauter Faschisten! Meine Schwiegermutter ist auch aus Frankreich, wenn ich sie das nächste mal sehe, sage ich zu ihr, dass sie alt ist. Das wird ihr sicher sehr gut gefallen! Unfollowed!

Esther: Unfollowed.

Sandra: Pelz? Echt jetzt? ­Unfollowed!

Ich erlaube mir wie folgt ­zusammenzufassen:

Diskussionskultur? Fehl­anzeige!

Humor? Heaven no!

Paralleluniversen? Unzählige!

Ich habe immer recht? Oh ja!

Du bist einfach blöd? Aber klar!

Fans only? Michelle wartet auf dich und deine Mastercard. Oder umgekehrt.

Cancel Culture? Yes!

Der psychologische Notdienst? Alle Hände voll zu tun.

Jacqueline Dolati

ist Interior- und Set­designerin, erfahren in den Bereichen Shopping Experience Creation, Brand Consulting, Marken­inszenierung im Raum und Healing Environ­ment Design. Sie ­arbeitet für inter­nationale Kunden und lebt in Wien und Zürich.