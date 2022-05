Abenteuer auf zwei Rädern

E-Bikes erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. In Zeiten, in denen automobile Fortbewegung immer teurer und vor allem in den Städten immer umständlicher wird, macht das auch Sinn. Die E-Bike-Pioniere QWIC bringen nun ein Modell, dass wie für den Wiener auf Abenteuersuche gemacht ist.

Fotos: Hersteller

Atlas lautet der Name des E-Bikes, das nicht nur ein City-Vehikel sein, sondern auch auch ordentlich Action bieten will. Kenner wissen gleich beim Anlick des robusten Rahmens, dass hier auch abseits befestigter Straßen die Post abgeht. Und genau das ist für uns Wiener doch perfekt. Denn rund um die Hauptstadt gibt es bekanntermaßen genügend Gelegenheiten, auf eine Radtour über Stock und Stein zu gehen. Da das Atlas natürlich nicht auf die von QWIC gewohnten City-Qualitäten verzichten muss, ist es somit das ideale zwei-in-eins E-Bike für Wien. Unter der Woche mühelos und rasch in in die Arbeit düsen, und am Wochenende geht es ab in den Wienerwald auf einen wilden Ritt.

Damit einem dort nicht die Luft ausgeht, ist das Atlas mit einem kräftigen 522 Wh-Akku ausgestattet – auf Wunsch sind auch 756 Wh drin. Das reicht für durchschnittlich 60, beziehungsweise 80 Kilometer auf denen der 90 Nm Mittelmotor mit anschieben kann. Falls ihr euch beim Anblick der Fotos fragt, wo die Batterie denn überhaupt steckt: Die ist auf innovative Weise ins obere Rohr des Rahmens integriert und somit quasi unsichtbar. Dort kann sie aber jederzeit mit einem schnellen Handgriff entnommen und bequem zuhause aufgeladen werden. Das dauert bei kompletter Entladung lediglich vier Stunden an der Haushaltssteckdose.

Für die Offroadkapazitäten des Atlas sorgen aber nicht nur der robuste Rahmen und der leistungsstarke Antrieb. Die Reifen des E-Bikes sind extrabreit und sichern so immer den besten Grip, egal auf welchem Untergrund man gerade unterwegs ist. Die 11-Gang-Kettenschaltung bietet einen gigantischen Schaltbereich von 382 Prozent. Falls die Abenteuerfahrt (oder der Tag im Büro) mal länger gedauert hat und es dunkel geworden ist, sorgt die 155 Lux Beleuchtung für klare Sicht und Sichtbarkeit. Außerdem genial: Falls der Trip mal länger gehen soll, lassen sich auf dem Atlas problemlos geräumige Fahrradtaschen, Wasserflaschen und eine Luftpumpe mitnehmen. Bei ganz großem Bedarf gibt es sogar einen eigens für das Atlas entwickelten Frontgepäckträger, der noch mehr Platz bietet.

Auch nicht uninteressant und leider manchmal durchaus notwendig: Das QWIC Atlas verfügt über ein integriertes GPS-System, mit dem der Standort des Bikes jederzeit nachverfolgt werden kann. Im Fall des Diebstahlfalles auf jeden Fall beruhigend zu wissen. Ebenso beruhigend und heutzutage vor allem alles andere als üblich bei E-Bikes: Das Atlas hat eine Lieferzeit von nur zwei Wochen, da es in Europa produziert wird. Somit ist es auch strengsten Qualitätskontrollen ausgesetzt. Die besteht es aber nicht nur mit Bravour, sondern hat darüber hinaus auch schon etwa den renommierten German Design Award 2022 gewonnen. Generell kann man sich auf QWIC sowieso verlassen. Schon mehrere Bikes der niederländischen Schmiede wurden in der Vergangenheit zu den besten E-Bikes des Jahres gewählt. Zweifellos auch wegen der Designphilosophie von QWIC, gemäß der man sich auch Innovationen aus dem Automobilsektor nicht verschließt. Eine weise Entscheidung, schließlich geht dort momentan ganz viel weiter in puncto E-Mobility.

Falls man sich davon selbst überzeugen will, kann man online oder telefonisch eine kostenlose Probefahrt ausmachen – entweder im QWIC Experience Center am Schottenring 28 im ersten Wiener Hieb oder direkt bei sich zuhause. Wer sein Atlas E-Bike danach entweder online oder im Experience Center bestellt hat, kann es wie schon erwähnt nur zwei Wochen später dort abholen. Vor die Haustür geliefert wird nur deshalb nicht, weil im Experience Center noch Experten von QWIC das Atlas auf die Bedürfnisse und Wünsche des Käufers anpassen. Das nennt man mal (Fahrrad-)Service!

Wer schon länger mit der Idee spielt, sich ein E-Bike anzuschaffen, sollte spätestens beim Atlas von QWIC endgültig hellhörig werden. Das Adventure-Bike ist ein echter Allrounder und im Alltag sowie in der Freizeit ein Garant für Mobilität und Spaß. Mit seinen Qualitäten passt es zu Wien so gut wie noch kein anderes E-Bike.