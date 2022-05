Ernährung ’22 – Iss dich schlank!

FdH, vegan ovo-lacto oder doch am besten nur im Zeitfenster 16h bis 16h16 völlern, wenn man den Corona-Speck effektiv loswer­den will? Enährungsberaterin und ­Motivationscoach Ursula ­Vybiral liefert die endgültige Abnehm-Bibel mit gänzlich anderem ­Ansatz als Hungern und Kalo­rien­klauben: „easy eating – ­Abnehmen funk­tioniert nur mit Essen“.

Text: Maximilian Barcelli/Jakob Stantejsky

ERNÄHRUNG ’22 – Wer abnehmen will oder irgendwann mal wollte – und dann verständlicherweise die Lust daran verloren hat –, kennt die Mühsal des Hungerns, Kalorienrechnens und Ausfindigmachens irgendwelcher exotischer Superfoods. Da kann die Nahrungsaufnahme schnell mal zur nervenaufreibenden Vollzeit-

tätigkeit werden. Doch es geht auch leichter und leiwander.

SCHÖN ABNEHMEN Damit ist vor allem das Gegenüber gemeint, wenn man sich mit Ursula Vybiral dem Thema widmet. Wir fressen der erfolgreichen Mindset-Coachin jedenfalls aus der Hand …

Das beweist Mindset-Coach Ursula Vybiral seit längerem mit ihrer easy eating-Methode, deren Vorzüge sie jetzt auch in Buchform zugänglich macht. In dem Ratgeber finden sich nicht nur Rezepte, sondern auch zahlreiche Tipps und insgesamt ein umfassender Masterplan für den ganzen Alltag und seine Unregelmäßigkeiten. „Maß und Ziel statt Verzicht, tiefgreifende Veränderung statt temporärer Selbstgeißelung“, so fasst Ursula Vybiral ihre Philosophie zusammen. Ganz wichtig ist der Expertin dabei, dass das Essen auch weiterhin schmecken muss. Dem pflichten wir aus vollstem Herzen bei!

● Ursula Vybiral, „easy eating – Abnehmen funktioniert nur mit Essen“. Erschienen bei Amalthea Verlag, um 29 Euro, amalthea.at

ERNÄHRUNG ’22