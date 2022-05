DISCOFUX – Monday I’m in love

Der Winterschlaf ist vorbei: Unter dem Motto „Der frühe Montagsclub für späte Erwachsene“

werden seit dem 25. April jeden Montag bei Discofux in der Praterstraße Wien Drinks genossen und Tanzbeine geschwungen.

Text: Maximilian Barcelli

Discofux

Wir verstehen schon: Du bist nicht mehr der Jüngste und ein Abend auf der Couch mit viel Netflix und noch mehr Chill klingt irgendwie verlockender als es das in deinen 20ern getan hat. Dann liegt dir noch die Pandemie in den Knochen und die mit ihr einhergehende soziale Müdigkeit. Und überhaupt: Drinks und tanzen – an einem Montag?



Guess what: Weil Discofux schon um 18 Uhr startet, geht sich Couch und eine Folge „Better Call Saul“ theoretisch auch noch aus. Oder halt nicht.



Eventende: zwei Uhr. Zwischen gemütlichem After-Work-Drink am Sonnendeck und „Chef, ich komm’ heut später“ am nächsten Morgen ist jeden Montag in der Praterstraße Wien alles möglich. Und den Sound dazu liefern Großmeister „längst vergangener, aber unvergessener Nächte“ wie Markito, Wolf, Palermo oder Praterstraßen-Hausherr Heinz Tronigger.