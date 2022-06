Lingerie, der kostbarste Besitz einer Frau ist die Phantasie des Mannes.

(Beate Uhse, Pilotin, Unternehmerin, 1919 – 2001)

Redaktion + Text: Alex Pisecker

Lingerie [lɛ̃ʒ(ə)riː]/Adobe Stock

Lingerie [lɛ̃ʒ(ə)riː]

Ja, genau so spricht man das aus, man kann auch Dessous oder – nicht ganz so sexy – Reizwäsche sagen. Egal, das Ziel ist immer eines, nämlich Männer scharf zu machen. Lingerie dient als „Appetizer“, sie soll zur Hauptspeise animieren. Raffinierte Spitze, Satin und Seide sind dafür immer geeignete Mittel. Gleich der wohlschmeckenden Glasur eines Petit Four, das Genießer verzehren, um zum eigentlichen Kern der kleinen Köstlichkeit vorzudringen.