Ein bisserl Wien in Entenhausen

Wien in Entenhausen: Dagobert Duck speichert sein Geld ab sofort in einem Bauwerk Made in Vienna. Bei einer Ausschreibung für das Neudesign des legendären Geldspeichers haben nämlich drei Studenten der TU Wien zugeschlagen.

Text: Raphael Bracher

MICKY MAUS 12/22 – Egmont Ehapa Media/Disney

Wien in Entenhausen

Die drei Wiener TU-Studenten Julian Fellner, Tim Guckelberg und Philip Kaloumenos, dürfen jetzt ziemlich stolz auf sich sein. Ein Urgestein in der Comic-Szene, das „Micky-Maus“-Magazin, hat zur Neugestaltung des altbekannten Geldspeichers von Dagobert Duck aufgerufen. Dieser Aufgabe haben sich die drei Freunde dann als nettes Nebenprojekt gestellt und einen Geldspeicher im Stil 2022 geplant. Auf Basis bekannter Baupläne von namhaften Architekten wie Aldo Rossi, Mies van der

Rohe und Le Corbusier hat das Trio eine Erweiterung des bestehenden Geldspeichers entworfen.

Die drei Wiener Studenten und ihr neuer Geldspeicher/Foto: Egmont Ehapa Media/Disney

Belohnung für 3 Wiener Studenten!

Eine thermische Glashülle ziert in der nächsten Ausgabe den Betonbau, sie soll einerseits gut isolieren, andererseits wohlige Wärme für fleischfressende Pflanzen zur Abwehr gegen Panzerknacker bieten. Die drei angehenden Architekten werden vom Egmont Ehapa Verlag für ihre Neuinterpretation belohnt, die ökologische Hochburg der neun Fantastilliarden schweren Ente soll 1500 Euro bringen. Obendrein kommt noch ein besonderes Extra, und zwar die Verewigung als Charaktere im Heft. Jetzt bleibt nur noch eines: Applaus, bitte.