Mick Blue & Anikka ­Albrite/Brangelina des Porno – Ihr Arsch ist preisgekrönt, sein Penis ebenfalls. Beruflich kennt man den Grazer Mick Blue und ­Anikka Albrite aus Denver als die „Brangelinas“

der Pornoindustrie. Privat sind sie seit acht Jahren verheiratet.

Wie die Zeit vergeht. Anlässlich der „Venus2003“ (eine Art Porno-Oscar) in Berlin geriet der WIENER-­Reporter auch an einen 27-jährigen Grazer, der sich Mick Blue nannte. Er war erst seit zwei Jahren „im Business“, suche aber einen Ghost­writer für seine Autobiografie, erzählte er. Man erlebt eben was im Porno. Tja, und jetzt ist es 19 Jahre später und seine Schläfen grau, aber Mister Blue lebt noch immer Porno.

Tatsächlich hat er expan­diert. Er bumst nicht nur, sondern führt auch Regie. Sein Debut am Regiesessel hieß „Meet the Fuckers“. Kurz: Mick Blue hat sich ohne Hänger hochgearbeitet, er ist ein Star der Branche, zu dem auch hochkarätige Aktricen wie Riley Reid (!) nicht „no, thanks“ sagen. Womit sich auch Nominierungen – und Awards – für die begehr­ten Porno-Oscars von AVN nicht verhindern ließen. Weit über 100 Nominierungen für Blue waren es bislang, im Porno gibt es verdammt viele Kategorien. Der große Stolz des Grazers die Sex-Awards 2015, als er die Trophäe für den Darstel­ler des Jahres gewann und die Amerikanerin Anikka Albrite bei den Darstellerin­nen triumphierte. Das hatte sich quasi angekündigt.

FOTOS: Gettyimages/header, Insta/alotofbritesmiles



Im Jahr davor hatten die beiden Lovebirds nicht nur die Awards für die beste Analszene (Film: Anikka) so­wie die beste Doppelpene­tra­tionsszene (Film: Anikka 2, mit Erik Everhard) eingeheimst, sondern auch geheiratet. Sie schrieben ­Geschichte – als erstes Ehepaar, das simultan Porno-Oscars gewann. Verheiratet sind sie weiterhin, allerdings gab die schöne Blondine 2017 den Darstellerjob auf. Mick Blue aber sieht den kommenden AVN-Awards entgegen, die im Jänner 2023 in Las Vegas stattfinden. Er hat 23 Nominierungen. 2022 war ein heftiges Jahr.

● Info. AVN-Awards 2023, Resorts World Las Vegas, 4.-7. Jänner 2023