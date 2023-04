STEFAN VERRA – Gleichberechtigt gestikulieren?

Der manspreadende alte weiße Mann muss gar nicht erst den Mund aufmachen, damit man weiß, dass da nur ein Haufen Mansplaining herauskommt, richtig? Das sieht man ihm ja schon an. Ganz so einfach ist das mit der Körpersprache aber nicht, wie uns Stefan Verra erklärt.

Fotos: Stefan Verra

Der 1973 geborene Lienzer kennt sich nämlich aus mit dem Reden ganz ohne Worte. Jährlich spricht er bei mehr als 100 Veranstaltungen und bringt den Leuten bei, wie sie sich ausdrücken, ohne den Mund aufzumachen. Eine ordentliche Portion Charme und Schalk ist immer mit dabei. Am 20. April feiert sein neues Programm „Körpersprache GENDERT nicht“ im Globe Wien Premiere, passend zum gleichnamigen Buch, das am 15. März erscheint.

● Stefan Verra: Körpersprache gendert nicht. Ariston Verlag, ab 15. März 2023, Premiere im Globe Wien am 20. April 2023,

Infos und Tickets: stefanverra.com



Darin zerlegt Stefan Verra die festgefahrenen Meinungen, die wir Unwissenden so zum Thema haben. Der Experte besteht darauf: Nicht die Gesellschaft oder die Erziehung bringt uns zum breitbeinigen Sitzen mit übercoolem Gesichtsausdruck oder zum frommen Übereinanderschlagen der Beine mit einem sanften Lächeln auf den Lippen. Nein, das ist der Neandertaler in uns, der immer noch durchkommt. Bei Frauen wie Männern. Wer das nicht glauben will, lässt sich gerne von Herrn Verra eines Besseren belehren. Und bekommt dabei garantiert noch ein Lachmuskel-Workout obendrauf.

● Stefan Verra: Körpersprache gendert nicht. Ariston Verlag, ab 15. März 2023, Premiere im Globe Wien am 20. April 2023, Infos und Tickets: stefanverra.com