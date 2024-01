ZEITREISE 2001

Mit der gewissen Leichtigkeit des Neuen lief der WIENER wieder etwa zu jener Hochform auf, die er zuletzt Mitte der Achtziger Jahre erlebt hatte. Junge Fotografen, junge ­Redakteure stießen zum Team, bekamen genug Zeit und entsprechende Führung, sich und ihren eigenen Stil entwickeln. So zierte der geniale Hotshot zum Erzberg-Rodeo von ­Philipp Horak etwa quer durch Europa Magazin-Aufmacher, wurden Texte von Sax und Konsorten international wie ­national zitiert und remixed.

Und auch mit dem Internet und den dazugehörigen neuen Tools setzte man sich argwöhnisch, aber doch, auseinander. Schließlich platzte ersterem gleich einmal im Sommer die große Blase, dotcom war toter als tot. Was könnte da wohl noch Schlimmeres nachkom­men? Hold my beer, dachte sich werauchimmer. Und schickte Nine Eleven …

INTERNATIONAL: Horaks Erzbergaufmacher ging um die Welt.

Der letzte unbeschwerte Sommer bis auf weiteres ….

9/11 sorgte für eine Zeitenwende und rührte auch in Wirtschaftsbelangen ordentlich um.

