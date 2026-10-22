Opinel schickt sein Taschenmesser in den Skatepark: Der Opinel N°08 The Swordfisherman ist auf 7.000 Stück limitiert. Das Sondermodell des Künstlers Jeremy Fish kostet 49,95 Euro und ist ab Oktober 2026 bei Herbertz.com erhältlich.

Man kennt das Opinel als das Messer, das im Rucksack, im Picknickkorb und in der Hosentasche des Großvaters wohnt. Dass es einmal sechs Meter hoch in einem Skatepark stehen würde, hätte Joseph Opinel, der das Klappmesser 1890 erfand, wohl nicht geahnt. Genau dort beginnt die Geschichte dieser Edition.

Vom Skatepark in die Tasche

Seit 2017 unterstützt Opinel den Versus Skatepark in Saint-Jean-de-Maurienne, mitten in den französischen Alpen. Zwölf große Module haben die Skate & Create Association und freiwillige Bauteams dort über die Jahre errichtet. Das Herzstück ist der „Opinel Volcano“, ein sechs Meter hohes Messer aus Beton, das schon Chufy und Lucas Beaufort gestaltet haben. In diesem Jahr trägt es die Handschrift von Jeremy Fish. Der Künstler hat das N°08 in Übergröße auf den Volcano gemalt.

Jeremy Fish bei der Arbeit am Opinel Volcano. © Opinel

Die Miniatur dazu gibt es für die Hosentasche. Das N°08 The Swordfisherman überträgt das Motiv vom Beton auf den Griff und von dort auf die beidseitig gravierte Klinge.

Fisch, Degen, Herz

Der Name spielt auf zweierlei an: auf den Fisch, der sich über den Griff zieht, und auf die markante Yatagan-Klinge. Auf ihr ist ein Degen zu sehen, der ein Herz durchsticht. Die Klinge aus rostfreiem Stahl misst 8,5 Zentimeter, der Griff 10,9 Zentimeter. Der Griff besteht laut Hersteller aus Hainbuche, das Motiv ist im Sublimationsdruck über die gesamte Fläche aufgebracht. Das Virobloc-Sicherungsring-System, das Marcel Opinel 1955 erfand, hält die Klinge offen wie geschlossen sicher fest.

Die Großväter, die ein Messer prägten

Jeremy Fish lebt in San Francisco, ist eng mit der Skateboard-Szene verbunden und bekannt für einen Stil, der Popkultur, Folklore und Comic-Kunst mischt. Die Edition ist für ihn auch eine persönliche Angelegenheit. Ein Großvater arbeitete als Handelsvertreter für den US-Messerhersteller Buck, der andere war Meistertischler, leidenschaftlicher Jäger und Fischer mit einer beeindruckenden Messersammlung. Beide haben Fishs Leben geprägt, beide stehen Pate für Namen und Konzept. So steckt in einem Gebrauchsgegenstand eine Familiengeschichte.

Was kostet das gute Stück?

Das Opinel N°08 The Swordfisherman kostet 49,95 Euro und ist ab Oktober 2026 auf Herbertz.com erhältlich, dem Online-Shop der Solinger Herbertz GmbH, die seit über 150 Jahren Schneidwaren und Outdoor-Ausrüstung vertreibt. Die Edition ist auf 7.000 Exemplare limitiert, in Frankreich gefertigt und kommt in einer eigens gestalteten Sonderverpackung mit dem Fischmotiv. Wer ein Opinel bisher nur zum Jausnen verwendet hat, bekommt hier eines, das man vermutlich lieber vorzeigt als anschneidet.

Dazu passt, was zuletzt bei uns über Sammlerstücke am Handgelenk zu lesen war: Orient Mako bekommt zweite Zeitzone.

Datenkasten: Opinel N°08 The Swordfisherman by Jeremy Fish. Limitiert auf 7.000 Stück. Klinge aus rostfreiem Stahl, 8,5 cm, beidseitig graviert. Griff aus Hainbuche, 10,9 cm, im Sublimationsdruck gestaltet. Virobloc-Sicherungsring. Made in France. Preis 49,95 Euro, erhältlich ab Oktober 2026 auf Herbertz.com.

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