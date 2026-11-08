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MUSIK

Drei Schwestern, ein Fux, die Donau

Das o.heimart Festival 2027 holt die Poxrucker Sisters und Caro Fux auf den Marktplatz von Ottensheim. Am Samstag, 19. Juni 2027, spielen die drei Mühlviertler Schwestern um 20.20 Uhr, Caro Fux folgt um 22 Uhr; Tickets gibt es ab sofort ab 59 Euro.

Von Redaktion · 8. November 2026 · 3 Min. Lesezeit
Poxrucker Sisters, Headliner beim o.heimart Festival 2027 in Ottensheim
Foto: © Samuel Hanner

Es gibt diese Sorte Sommerabend, die man in Wien nur aus Erzählungen kennt. Die Donau rinnt gemächlich vorbei, auf dem Hauptplatz riecht es nach Grillkohle, und irgendwer, der eigentlich nur auf ein Seiterl vorbeischauen wollte, steht drei Stunden später noch immer da. Ottensheim, ein paar Kilometer flussaufwärts von Linz, hat aus genau diesem Gefühl ein Festival gemacht.

Ich gestehe: Ein Line-up im November für ein Konzert im Juni zu verkünden, wirkt zunächst wie Weihnachtsdeko im August. Bei näherem Hinsehen ist es klug. Wer den Abend unter den Christbaum legen will, hat jetzt den Gutschein dafür.

Wer spielt beim o.heimart Festival 2027?

Die Hauptbühne am Samstag spricht Dialekt. Den Auftakt macht um 19 Uhr die Half a Century Band mit Gästen, bevor es ernst wird. Um 20.20 Uhr übernehmen die Poxrucker Sisters, Stefanie, Christina und Magdalena Poxrucker aus dem Mühlviertel. Seit 2013 singen sie im Dialekt ihrer Heimat, mit Popmelodien, die sich nicht genieren, eingängig zu sein, und Texten über Mut, Beziehungen und das Leben am Land. 2022 gab es dafür einen Amadeus Austrian Music Award, Lieder wie „Sie“ und „Jo voi“ und das Album „Horizont“ haben das Trio weit über die Landesgrenze getragen.

Caro Fux spielt beim o.heimart Festival 2027 auf dem Marktplatz Ottensheim
Caro Fux beschließt den Samstag, mit „Aff im Kopf“ im Gepäck. © Nicole Seiser

Der Fuxbau am Marktplatz

Den Schlusspunkt setzt um 22 Uhr Caro Fux. Die Amadeus-Preisträgerin hat sich den Ruf erspielt, dass bei ihr niemand lang sitzen bleibt, und bringt ihren mit Gold ausgezeichneten Hit „Aff im Kopf“ mit. Der Titel beschreibt übrigens ziemlich präzise den Zustand, in dem man um Mitternacht vom Ottensheimer Marktplatz heimgeht. Im allerbesten Sinn.

Austropop im Dialekt hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Renaissance erlebt, der WIENER hat das zuletzt bei der Danzermania beobachtet. Bei den Poxruckers und bei Caro Fux ist der Dialekt allerdings kein Retro-Kostüm, er ist schlicht die Sprache, in der diese Musik gedacht wird.

Half a Century Band, Opener beim o.heimart Festival in Ottensheim
Die Half a Century Band bringt um 19 Uhr Gäste mit und den Marktplatz auf Betriebstemperatur. © Half a Century Band

Vier Tage an der Donau

Der Samstag ist der Höhepunkt, aber nicht das ganze Festival. Das o.heimart läuft von 17. bis 20. Juni 2027 und versteht sich als gemütliches Fest am Fluss, mit Straßenkunst und Streetfood-Markt rund um die Konzerte. Wer festivalmüde ist von Schlamm und Dixi-Klo, findet hier das Gegenmodell: Pflaster statt Acker, Ortskern statt Absperrgitter. Ein Programm für die übrigen Tage hat der Veranstalter noch nicht veröffentlicht.

o.heimart Festival 2027
Wann: 17.–20. Juni 2027; Hauptbühne mit Poxrucker Sisters und Caro Fux am Samstag, 19. Juni 2027 (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr)
Wo: Marktplatz Ottensheim, 4100 Ottensheim, Oberösterreich
Line-up Samstag: 19 Uhr Half a Century Band & Gäste, 20.20 Uhr Poxrucker Sisters, 22 Uhr Caro Fux
Tickets (Vorverkauf): 59 Euro, Jugend (14–18 Jahre) 35 Euro, Kinder (6–14 Jahre) 25 Euro, über KUPFticket
Web: oheimart.at

Bleibt die Frage, was man im Juni mit einem Gutschein macht, den man im Dezember verschenkt hat. Man fährt nach Ottensheim, holt sich ein Seiterl und bleibt drei Stunden länger als geplant.

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