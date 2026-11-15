Millionen Briefe an den Weihnachtsmann gehen jedes Jahr an den Nordpol, obwohl sein offizielles Postamt in Rovaniemi in Finnland steht. Die finnische Post Posti will das mit der Aktion „North Pole Redirect“ geraderücken. In Österreich ist die Adresse ohnehin klar: Hier schreibt man ans Christkind.

© Posti

Es gibt Zustellprobleme, über die man sich ärgert, und solche, über die man lächelt. Ein Brief, adressiert an „Weihnachtsmann, Nordpol“, gehört zur zweiten Sorte. Am Nordpol gibt es nämlich weder Briefkasten noch Postler, nur Packeis. Die Finnen sehen das mit einem gewissen Stolz und einer Portion Geschäftssinn.

Wo wohnt der Weihnachtsmann wirklich?

Zumindest markenrechtlich in Rovaniemi, am Polarkreis in Finnisch-Lappland. Die Stadt führt den Titel „The Official Hometown of Santa Claus“, und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hat diese eingetragene Marke heuer bestätigt. Dort betreibt Posti das „Santa Claus’ Main Post Office“, eine echte Filiale mit ganzjährigem Betrieb. Sechs Postelfen arbeiten dort das ganze Jahr, in der Hochsaison sind es rund 20.

In den stärksten Wochen landen in Rovaniemi bis zu 30.000 Briefe an einem einzigen Tag. © Posti

Rund 500.000 Briefe kommen dort pro Jahr an, in den stärksten Adventwochen bis zu 30.000 an einem Tag. Insgesamt waren es über die Jahre mehr als 25 Millionen Briefe aus über 200 Ländern. „An jedem beliebigen Tag lesen wir vielleicht Briefe aus Polen, Taiwan, Italien, Japan oder Finnland“, sagt Katja Tervonen, die dort den schönen Titel Chefelfe trägt.

Was „North Pole Redirect“ bedeutet

Posti zielt vor allem auf Länder, in denen der Nordpol als Adresse fest verankert ist: Großbritannien, die USA und Kanada. Dort stehen heuer orange Sonder-Briefkästen, am Leicester Square in London (4.–8. November), im Domino Park in New York (18.–22. November) und am Sankofa Square in Toronto (2.–6. Dezember). Alles, was bis 15. Dezember einlangt, wird nach Lappland gebracht und dem Weihnachtsmann übergeben. Andere Postunternehmen lädt Posti ein, Nordpol-Briefe gleich nach Finnland weiterzuleiten. MaltaPost macht das bereits.

Vom 4. bis 8. November steht der Umleitungs-Briefkasten am Leicester Square. Danach zieht die Aktion nach New York und Toronto weiter. © Posti

„Menschen schreiben dem Weihnachtsmann, um gehört zu werden“, sagt Jenni Ihatsu, bei Posti für Marke und Marketing verantwortlich. Man wolle keinen einzigen Wunsch unterwegs verlieren. Ein bissl Standortwerbung für Lappland ist natürlich auch dabei, verlost wird unter den Teilnehmern einer Social-Media-Challenge eine Reise nach Rovaniemi.

Und bei uns? Ans Christkind

In Österreich stellt sich die Adressfrage traditionell anders, denn hier bringt das Christkind die Geschenke. Und das hat seit 1950 eine eigene Post: das Postamt Christkindl in Steyr in Oberösterreich. Laut Oberösterreich Tourismus gehen von dort in der Vorweihnachtszeit jährlich rund 1,5 Millionen Briefsendungen mit Weihnachtsmarke und Sonderstempel in alle Welt. Heuer ist das Postamt laut Tourismusverband ab 27. November geöffnet. Wer noch nach passenden Geschenken sucht, findet bei den Österreichischen Werkstätten Anregungen.

Was bis 15. Dezember in den Sonder-Briefkästen landet, reist im Sack nach Lappland. © Posti

Der Weihnachtsmann hat also eine Adresse in Lappland, das Christkind eine in Steyr, und der Nordpol bleibt, was er immer war: ein sehr kalter Ort ohne Briefkasten.