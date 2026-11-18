Das Belvedere 21 in Wien zeigt mit „Feminist Futures Forever“ feministische Kunst von der Avantgarde bis zur jüngsten Generation. Rund 130 Positionen, von VALIE EXPORT und Maria Lassnig bis Kurdwin Ayub, antworten dort bis 8. März 2027 auf eine legendäre Schau von 1985 am selben Ort.

Foto: © Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Vor dem Glaspavillon im Schweizergarten steht eine Kirchenglocke. Keine Leihgabe der Pfarre ums Eck, sondern eine Arbeit von Florentina Holzinger, „Kirchenglocke Venedig“, 2026. Man geht daran vorbei, schaut zweimal und denkt sich: Wer hier läutet, meint es ernst. Das passt, denn drinnen wird tatsächlich zu etwas gerufen, und zwar nicht zur Messe.

Bei so einem Titel rechnet man ja mit einer braven Pflichtausstellung, mit Wandtexten, die einem sagen, was man fühlen soll. Das Belvedere 21 legt es anders an. Die Schau ist laut, dicht, stellenweise unbequem, und sie hat ein Gedächtnis.

Was 1985 damit zu tun hat

1985 fand am heutigen Standort des Belvedere 21, damals noch als 20er Haus bekannt, die Ausstellung „Kunst mit Eigen-Sinn. Internationale Ausstellung aktueller Kunst von Frauen“ statt. Für das Österreich der Achtziger war das eine kleine Revolution in Ausstellungsform. Die Kuratorinnen Christiane Erharter und Stefanie Reisinger nehmen diese Schau als Ausgangspunkt für „Feminist Futures Forever“ und stellen internationale, intersektionale und generationsübergreifende Positionen nebeneinander.

VALIE EXPORTs „Geburtenbett“ von 1980 empfängt gleich am Eingang. Ein Auftakt, der keine Gefangenen macht. © Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Die These dahinter ist schlicht: Feministische Bewegungen haben kein Ablaufdatum. Sie begannen lange vor den 1980er-Jahren, sie reichen bis heute, und sie waren immer schon vielstimmig. Genau das hängt jetzt an den Wänden, steht auf den Sockeln und läuft auf den Bildschirmen.

Wer in Feminist Futures Forever hängt

Die Namensliste liest sich wie ein Who’s who, das sich nicht um Hierarchien schert. Marina Abramović, Cindy Sherman, Yoko Ono, Barbara Kruger, Jenny Holzer und Hito Steyerl teilen sich die Räume mit den österreichischen Pionierinnen Birgit Jürgenssen, Renate Bertlmann und Margot Pilz. Dazu kommen Maria Lassnigs „Die Angepflockte“ von 1981 und jüngere Stimmen wie Kurdwin Ayub, Jakob Lena Knebl oder Belinda Kazeem-Kamiński. Ulrike Müllers „Herstory Inventory“ bringt noch einmal 100 feministische Zeichnungen von 100 Künstler*innen ins Haus.

Spannend ist, wie das Belvedere die Schau auch als Einkaufsliste versteht. Die gezielte Erweiterung der Sammlung spielt laut Museum eine wesentliche Rolle. Ein Beispiel: Das Gemälde „Stay With Me“ der Malerin Louise Deininger, das in der Ausstellung zu sehen ist, hat das Belvedere laut ihrer Galerie für die eigene Sammlung angekauft.

Räume wie aus dem Alltag

Die Ausstellungsarchitektur stammt von Dorit Margreiter Choy und Cosma Grosser, und sie ist mehr als Möblierung. Gerüste, Vorhänge und Raumteiler holen das Alltägliche ins Museum und stellen den White Cube gleich mit zur Debatte. Man wandert durch Zonen, die sich eher nach Wohnung, Werkstatt oder Demo anfühlen als nach Kunsttempel. Das ist der eigentliche Schmäh der Schau: Der Raum selbst wird angeeignet.

Wer zur Einordnung weiterlesen will: Wie zornig und zugleich präzise die feministische Debatte gerade in der Literatur geführt wird, zeigt Anne Akrichs Buch, das wir unter dem Titel „Ja, Nein, Kampfansage“ besprochen haben. Und wer Wiens Kunstherbst lieber in kleinerem Format mag, findet ihn etwa bei der Galerie Felix Höller.

Wann und wo das Ganze läuft

„Feminist Futures Forever“ läuft von 5. November 2026 bis 8. März 2027 im Belvedere 21 an der Arsenalstraße 1 im 3. Bezirk. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr. Das Eintrittsticket kostet laut Belvedere aktuell 12 Euro, Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren zahlen nichts. Alle Infos stehen auf der Ausstellungsseite des Belvedere.

Feminist Futures Forever

Ort: Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Laufzeit: 5. November 2026 bis 8. März 2027

Öffnungszeiten: Di–So 11–18 Uhr, Do 11–21 Uhr

Eintritt: 12 Euro (tagesaktueller Preis), unter 19 Jahren frei

Web: belvedere.at

Florentina Holzingers „Kirchenglocke Venedig“ steht vor dem Haus und läutet die Schau quasi ein. © Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Draußen steht die Glocke weiter auf ihrem Sockel, still, aber nicht stumm. Man versteht sie nach dem Rundgang anders: als Erinnerung daran, dass manche Fragen seit 1985 nicht leiser geworden sind. Nur das Publikum ist größer.

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