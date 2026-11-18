Beim Benefizkonzert „16 Bands gegen Gewalt an Frauen“ spielen am 2. Dezember 2026 im Wiener U4 insgesamt 17 Acts, jeder höchstens 15 Minuten lang.

2025 kamen beim Benefizabend 5.000 Euro zusammen, heuer soll das größere U4 mehr Publikum bringen. © Laura Schrenk | ZWEI Concept

Auf der Bühne stehen unter anderen Jazz Gitti, Drew Sarich und Wiener Blond, Tickets kosten 16 Euro, der Reinerlös geht an die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon Österreich.

Fünfzehn Minuten sind in der Musik eine seltsame Einheit. Zu lang für eine Single, zu kurz für ein Konzert, gerade genug für drei, vielleicht vier Nummern und einen Satz ans Publikum. Wer schon einmal auf einem Festival zwischen zwei Bühnen hin und her gelaufen ist, kennt das Gefühl, dass das Beste gerade woanders passiert. Im U4 an der Schönbrunner Straße wird es diesen Abend kein Woanders geben. Ab 18 Uhr folgt Set auf Set, die Umbauten sind kurz, Pausen sind nicht vorgesehen. Das Format ist bewusst dicht, und es hat einen Grund, der wenig mit Musik zu tun hat.

Sechzehn plus eins

Der Name bezieht sich auf die internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die jedes Jahr vom 25. November bis zum 10. Dezember laufen, vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen bis zum Tag der Menschenrechte. Heuer sind es 16 plus ein Act. Die Veranstalter begründen das trocken: Wenn es um Gewalt an Frauen geht, ist eine Stimme mehr nie zu viel. Die Zahl dahinter ist weniger rund und wesentlich unbequemer. Laut Statistik Austria hat rund jede dritte Frau in Österreich zwischen 18 und 74 Jahren körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt.

Gespielt wird quer durch die Genres. Wienerlied, Pop, Rock, Metal und Singer-Songwriter stehen nebeneinander, was im U4 eher selten vorkommt. Jazz Gitti ist dabei, Musicalstar Drew Sarich kommt mit seiner Band Everyone’s Darling, dazu Wiener Blond, Sodl, Mwita Mataro, Georgij Makazaria, Nana Falkner, Leeta, NOA, The Devastation, Cupiditas, Metternich, Little Mila, Headbangers United, Tober, Dramas und Paraless. Durch den Abend führt Roman Gregory, als Special Guests sind Izzy Adam, Fahrlehrer Niko und bildung.austria angekündigt.

Warum Männer auf der Bühne stehen

Der Abend richtet sich ausdrücklich auch an Männer, im Publikum wie auf der Bühne. Das ist der Kern von White Ribbon Österreich, einem Verein, der mit Burschen und Männern an Gewaltprävention arbeitet. „Gewalt an Frauen ist kein Frauenthema, sondern eine Verantwortung, die wir Männer mittragen müssen“, sagt Obmann Romeo Bissuti. Die zweite Begünstigte sind die Wiener Frauenhäuser, die Frauen und ihren Kindern Schutz und Unterkunft bieten. „Gewaltschutz braucht dauerhafte Aufmerksamkeit und gelebte Solidarität, nicht nur an einzelnen Aktionstagen“, sagt Geschäftsführerin Julia Brož.

Veranstaltet wird „16 Bands gegen Gewalt an Frauen“ vom Wiener Spendensammelverein Events4Good um Irena Blagojević, der im September schon den Band Fußball Cup für denselben Zweck organisiert hat. 2024 kamen beim Konzert 2.600 Euro zusammen, 2025 bereits 5.000 Euro. Mit dem Umzug ins größere U4 soll der Abend heuer mehr Menschen erreichen.

Tombola mit signierten Platten

Wer Vinyl sammelt, hat einen zweiten Grund zu kommen. Bei der Tombola warten Preise, die die Musikerinnen und Musiker selbst gestiftet haben, darunter signierte Platten und Merch-Raritäten. Am Ende des Abends wird der Spendenscheck an die beiden Organisationen übergeben. Wer am 2. Dezember nicht ins U4 kann, findet auf 16bands.at die Bankverbindung für eine direkte Spende.

16 Bands gegen Gewalt an Frauen

Mittwoch, 2. Dezember 2026, Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr

U4, Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

Tickets: 16 Euro auf 16bands.at und oeticket

Reinerlös: Wiener Frauenhäuser und White Ribbon Österreich

Hilfe bei Gewalt: Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 222 555 (rund um die Uhr, kostenlos, anonym). Notruf der Wiener Frauenhäuser 05 77 22. Männerberatung 0800 400 777 (rund um die Uhr, kostenlos, anonym). Im Notfall Polizei 133.

Siebzehn Sets zu je fünfzehn Minuten ergeben einen langen Abend. Die Nummer der Frauenhelpline ist in zehn Sekunden gewählt. Man sollte sie kennen, auch wenn man sie hoffentlich nie braucht.