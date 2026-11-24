Ab 18. November 2026 zeigt Disney+ mit „Vienna Game“ den Wiener Kongress als sechsteilige Satire der Wiener Satel Film. Alexander Scheer spielt Fürst Metternich, im Abspann jeder Folge läuft „Baby Junkie“ von Bilderbuch.

Wilhelmine von Sagan und Baron Laski: Royalistin und Bonapartist, die beim Walzer die Fronten verwischen. © 2025 The Walt Disney Company

„Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vom Fleck.“ Der Satz wird dem alten Fürsten Charles-Joseph de Ligne zugeschrieben, und er hat mehr Karriere gemacht als die meisten Diplomaten, die 1814 nach Wien kamen. Die UFA machte 1931 einen Filmtitel daraus, Generationen von Geschichtelehrern eine Pointe. Spätestens in der Unterstufe wusste man: Während Europa neu verteilt wurde, drehte sich Wien im Dreivierteltakt.

Was in den Schulbüchern meist fehlte, war der Tratsch. Wer mit wem in der Kutsche saß, wer welchen Brief abfing, wer im Ballsaal die eigentlichen Verträge aushandelte. Genau dort setzt „Vienna Game“ an. Satel-Produzentin Bettina Kuhn bringt es auf den Punkt: „Jeder kennt das Schlagwort ‚Der Kongress tanzt‘, aber was es wirklich bedeutet, wissen die wenigsten.“

Weltpolitik im Schlafzimmer

Die Serie spielt im Herbst 1814. Napoleon sitzt auf Elba, die gekrönten Häupter strömen nach Wien und pokern um die Zukunft eines ausgebluteten Kontinents. Im Zentrum steht Wilhelmine von Sagan, gespielt von Marlene Tanczik: Royalistin, Strippenzieherin und Herzensdame Metternichs. Ihr Gegenspieler und Liebhaber ist Baron Amor Laski, Bonapartist und Schürzenjäger, gespielt von Daniel Donskoy. Talleyrand hetzt die Siegermächte gegeneinander auf, der Zar paktiert mit Preußens König, und ausgerechnet ein kleiner Beamter namens Seidl löst mit einem gefälschten Brief eine Kettenreaktion aus, die alle Figuren auf dem Brett in Bewegung setzt.

Laut Produktion beruht das Ganze „auf wahren Gerüchten“. Eine schöne Formulierung, die man sich für jede Wiener Familienfeier merken sollte. Gemeint ist: Die Fakten des Kongresses bilden das Gerüst, der Rest ist Satire. Frauen ziehen hier als „Player“ die Fäden, und Weltgeschichte wird mindestens so oft in Schlafzimmern und Ballsälen verhandelt wie am Konferenztisch.

Kerzenlicht, Fächer, Tiara: Das Ensemble posiert, als würde gleich jemand verraten. Die Couture stammt von der Wiener Designerin Susanne Bisovsky. © 2025 The Walt Disney Company

Wer sitzt am Spieltisch?

Eine Besetzung, wie man sie in dieser Dichte selten sieht. Neben Tanczik, Donskoy und Scheer spielen in „Vienna Game“ Vladimir Burlakov, Fritz Karl, Erwin Steinhauer, Axel Milberg, Heike Makatsch, Ben Miles, Louis-Do de Lencquesaing, Roxane Duran, Emma Nova und Rufus Beck. Für den heimischen Einschlag sorgen unter anderem Christoph Luser, Corinna Pumm, Valentin Postlmayr, Stefan Gorski und Serge Falck, den man in Österreich seit „Kaisermühlen Blues“ kennt. Die Satel Film hat übrigens auch „Kottan ermittelt“ und die „Piefke-Saga“ produziert, was die Erwartung an den Schmäh nicht gerade senkt. Wie gefragt österreichische Serienware im Ausland gerade ist, zeigt auch das internationale Interesse am Wiener „Tatort“.

Creator und Autor ist Stefan Brunner, der schon „Freud“ geschrieben hat. Regie führt Hannu Salonen, hinter der Kamera stand Felix Cramer. Gedreht wurde 2024 in Österreich und Ungarn. „Vienna Game“ ist die erste österreichische Original-Produktion der Satel Film für Disney+.

Couture statt Kostümverleih

Dass die Serie nicht nach Faschingsfundus aussieht, liegt an zwei Frauen. Das Couture-Design stammt von der Wiener Modeschöpferin Susanne Bisovsky, das Costume Design von Elisabeth Binder-Neururer. Brokat, Spitze, Tiaras: Der Kongress war auch eine einzige große Modenschau, und die Serie nimmt das ernst. Wer bei Bisovsky an Wiener Volkskultur auf Laufsteg-Niveau denkt, liegt richtig, nur dass diesmal Fürstinnen statt Models in den Kleidern stecken.

Ein Riff für Metternich

Und dann ist da noch der Abspann. Bilderbuch, die Band aus Kremsmünster, die den österreichischen Pop seit „Schick Schock“ ein bissl eleganter gemacht hat, steuert „Baby Junkie“ aus dem neuen Album „∞+1“ bei. Der Song läuft am Ende jeder Folge, und sein Riff ist laut Produktion zum Leitmotiv für Metternich geworden. Ein Lied über die Welt der Reichen und Schönen als Erkennungsmelodie für den Mann, der Europa danach jahrzehntelang nach seinen Vorstellungen geordnet hat: Das ist schon die halbe Satire.

Am Ende war der Wiener Kongress bekanntlich doch erfolgreich, die Schlussakte wurde im Juni 1815 unterzeichnet. Dazwischen lagen neun Monate Feste, Intrigen und Champagner. Bettina Kuhn verspricht „sechs Folgen lang beste Unterhaltung“. Der Kongress tanzt also wieder. Diesmal kommt er sogar vom Fleck, zumindest bis zum Abspann.

Vienna Game

Historische Satire-Serie, sechs Folgen

Start: 18. November 2026, exklusiv auf Disney+

Produktion: Satel Film (Wien) für Disney+

Creator und Autor: Stefan Brunner · Regie: Hannu Salonen

Musik im Abspann: Bilderbuch, „Baby Junkie“