© KFC

Der KFC Doom Burger ist ab 26. November 2026 erhältlich und kostet im Menü 11,50 Euro, der Film startet am 16. Dezember in den österreichischen Kinos.

Bösewichte hatten im Kino immer schon die besseren Auftritte. Darth Vader bekam einen Marsch, der Weiße Hai zwei Töne, die jeder mitsummen kann. Doctor Doom bekommt jetzt ein Weckerl. Ein schwarzes, mit weißem Sesam bestreut, als hätte es über einem Kohlenkeller zu schneien begonnen. Ich gebe zu, meine erste Reaktion beim Anblick war ein leises „Na geh“. Die zweite war Hunger.

Der Anlass ist der nächste große Avengers-Film der Marvel Studios, und im Zentrum steht diesmal Doctor Doom, der Herrscher mit der Eisenmaske. KFC spricht von der bisher größten Kooperation mit Marvel und baut dafür ein ganzes Sortiment um: Menüs, Saucen, Verpackung und Sammelfiguren. „KFC ist diesmal Teil des Marvel-Universums“, sagt Agnieszka Imsirovic, Head of Marketing & SCM bei KFC Austria. Die Gäste sollen den Hype, so Imsirovic, „nicht nur im Kino sehen, sondern in unseren Restaurants schmecken und erleben“.

Im TV-Spot zur Kooperation liegt die Großstadt in Trümmern. Für das Hendl ist trotzdem noch Zeit. © KFC

Was steckt im KFC Doom Burger?

Unter der dunklen Verpackung ist der KFC Doom Burger ein ziemlich klassischer KFC: Hendl nach dem Original Recipe, knusprig paniert, dazu knackiger Salat, eingelegte Gurkenscheiben und Käse. Böse wird er erst durch das Drumherum. Das Bun ist schwarz, die Doom Cola Sauce eine süße, karamellisierte Cola-Glasur mit rauchiger BBQ-Note, und die Smoky Green Mayo leuchtet in einem Grün, das man sonst eher von Notausgangsschildern kennt. Wer dabei an Halloween denkt, liegt farblich richtig und kalendarisch knapp daneben.

Das eigentliche Spielzeug heißt Doom Dust: eine leuchtend grüne Gewürzmischung aus rauchig gerösteter Limette und Chili, abgefüllt im Sackerl. KFC empfiehlt ausdrücklich, das Pulver über das jeweilige Lieblingsprodukt zu streuen, die „doomifizierte“ Sauce darf ebenfalls zu allem anderen auf den Teller. Damit wird aus dem Menü ein kleines Bastelset, und genau so ist es auch gedacht. Dazu kommen zwei Dips, der Doom Cola Dip und der Green Smoky Dip.

Die Big Box in voller Montur, samt Doom Dust und den beiden Dips. KFC weist darauf hin, dass die Produktabbildungen teilweise KI-generiert sind. © KFC

Was kostet das Menü in Österreich?

Das Doom Burger Menü mit großen Pommes und einem Getränk (0,4 Liter) kostet 11,50 Euro. Wer mehr will, nimmt die Doom Burger Big Box um 15,60 Euro: Dazu kommen wahlweise zwei Crispy Strips oder drei Hot Wings, ein Sackerl Doom Dust, beide Dips und eine Sammelfigur. Die Doom Strips Big Box um 14,50 Euro setzt statt auf den Burger ganz auf Crispy Strips, ebenfalls mit Figur. Das Doom Crispy Strips Bucket Menü mit fünf Strips, Doom Dust, Dips, Pommes und Getränk kostet so viel wie das Burger-Menü, also 11,50 Euro. Für den kleinen Weltuntergang zwischendurch gibt es die Doomed Fries um 4,20 Euro: Pommes mit beiden Saucen und einem Sackerl Pulver.

Ein Detail aus dem Kleingedruckten verdient Erwähnung, weil es ehrlicher ist als die meisten Werbeplakate. Auf den Sujets steht, die Produktabbildungen seien teilweise KI-generiert und das echte Produkt könne abweichen. Der Burger an der Kassa wird also vermutlich ein bissl weniger nach Filmplakat aussehen. Das war bei Fast Food immer so, nur stand es selten dabei.

Der Colonel im Kostüm

Zu jeder Doom-Box gibt es, solange der Vorrat reicht, eine Figur aus der Colonel-Sanders-Cosplay-Kollektion. Fünf Figuren sind es, jede zeigt den KFC-Gründer mit weißem Spitzbart und Brille im Look eines Avengers-Charakters. Am strengsten limitiert ist ausgerechnet Doctor Doom, als Colonel mit grüner Kapuze, Rüstung und Hendlkübel in der Hand. Sammler kennen das Prinzip: Der Bösewicht ist auch im Regal das seltenste Stück.

Fünf Figuren, ein Colonel: Die Sammelreihe gibt es nur zu den Doom-Boxen und nur solange der Vorrat reicht. © KFC

Auch die Verpackung macht mit. Alle Produkte der Aktion kommen in einem dunklen, eisengenieteten Design mit Doctor Dooms Maske und dem Branding von „Avengers: Doomsday“ und KFC. Das Prinzip kennt man von KFC inzwischen: Zuletzt schickte die Kette den Colonel auf die Skipiste, davor zog Doritos-Knabberzeug ins Hendlsackerl. Die Fast-Food-Kooperation ist längst ein eigenes Genre, und Marvel ist darin die oberste Liga.

Wie lange gibt es das Doom-Menü?

Das Menü ist ab 26. November 2026 in allen KFC-Restaurants in Österreich erhältlich, und zwar nur für begrenzte Zeit. Der Film selbst kommt drei Wochen später: „Avengers: Doomsday“ startet am 16. Dezember 2026 in den österreichischen Kinos. Wer also vorab wissen will, wie Doctor Doom schmeckt, hat dafür ein knappes Monat Vorsprung. Mehr zum Film gibt es bei Marvel.

KFC × „Avengers: Doomsday“ in Österreich Wo: alle KFC-Restaurants in Österreich

alle KFC-Restaurants in Österreich Wann: ab 26. November 2026, für begrenzte Zeit

ab 26. November 2026, für begrenzte Zeit Preise: Doom Burger Menü 11,50 €, Doom Burger Big Box 15,60 €, Doom Strips Big Box 14,50 €, Doom Crispy Strips Bucket Menü 11,50 €, Doomed Fries 4,20 €

Doom Burger Menü 11,50 €, Doom Burger Big Box 15,60 €, Doom Strips Big Box 14,50 €, Doom Crispy Strips Bucket Menü 11,50 €, Doomed Fries 4,20 € Sammelfiguren: fünf Colonel-Sanders-Figuren zu jeder Doom-Box, solange der Vorrat reicht

fünf Colonel-Sanders-Figuren zu jeder Doom-Box, solange der Vorrat reicht Kinostart: „Avengers: Doomsday“ ab 16. Dezember 2026

Darth Vader hat seinen Marsch, der Weiße Hai seine zwei Töne. Doctor Doom hat jetzt ein grünes Pulver im Sackerl. Welche Ehre die größere ist, klärt jeder an der Kassa für sich.