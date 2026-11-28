Mit Wittmann Monte bringt die Möbelmanufaktur aus Etsdorf einen Essstuhl von Jaime Hayon, der vor allem eines will: dass man sitzen bleibt. Armteil und Rücken sind zwei getrennte Schalen, darunter arbeitet ein Taschenfederkern, wahlweise auf Metall- oder Holzfüßen.

© Wittmann

Es gibt Abendessen, die enden lange bevor der Wein aus ist. Schuld ist das Kreuz. Man kennt das aus dem Beisl mit den hübschen Bugholzsesseln, die nach der zweiten Stunde ihr wahres Wesen zeigen, und aus so mancher Designerwohnung, in der die Stühle fürs Foto gekauft wurden und nicht für den Hintern. Der Essstuhl war lange ein Möbel für den kurzen Aufenthalt. Gegessen, gezahlt, gegangen.

Jaime Hayon, der spanische Designer mit dem Hang zu Rundungen, die aussehen, als hätte jemand eine Skizze mit dem Daumen weichgezeichnet, hat sich genau dieses Problem vorgenommen. Monte heißt sein neuer Stuhl für Wittmann, und er ist das Gegenteil eines Abschiedsmöbels. Die Aussendung stellt selbst die Frage, warum man eigentlich schon wieder aufstehen sollte. Eine Werbezeile, gewiss. Aber eine, die man sich erst einmal leisten können muss.

Was ist anders am Monte?

Der Kniff steckt in der Konstruktion. Armteil und Rückenschale sind beim Wittmann Monte zwei separate Teile statt einer durchgehenden Schale. Das klingt nach Detail, verändert aber, wie der Stuhl den Körper aufnimmt: Der Rücken ist leicht nach hinten geneigt, gibt Halt und erlaubt trotzdem jene halb zurückgelehnte Pose, in der beim dritten Glas die besten Geschichten erzählt werden. Im Sitz liegt ein Taschenfederkern, also lauter einzeln eingenähte Federn, wie man sie von guten Matratzen kennt. Bei Wittmann ist das kein Zufall. Die Manufaktur kommt vom Polstern und hat das Sitzgefühl zur Hausmarke gemacht.

„Außergewöhnliche Handwerkskunst, die Präzision jeder Rundung, die Nähte, Falten und Textilien – jedes Detail ist sorgfältig durchdacht, um ein harmonisches Ganzes zu schaffen.“ Jaime Hayon

Für Wittmann hat Hayon schon die Vuelta-Familie gezeichnet. Monte knüpft laut dem Designer an deren Formensprache an. © Katharina Schiffl / Wittmann

Metall oder Holz

Optisch gibt es Monte in zwei Temperamenten. Auf filigranen Metallfüßen wirkt er beinahe schwebend, ein Stuhl für die helle Altbauwohnung mit Fischgrät und zu hohen Decken. Auf soliden Holzfüßen wird er bodenständiger, eher Landhaus als Loft. Dazu kommen verschiedene Oberflächen und Bezüge vom Stoff bis zum Nappaleder, womit sich der Stuhl auch außerhalb des Esszimmers sehen lassen kann, am Schreibtisch etwa oder als einzelner Solitär im Vorzimmer. Die weichen Rundungen und die skulpturale Silhouette bleiben in jeder Variante gleich. Genau die erkennt man auch aus fünf Metern Entfernung als Hayon.

Mit Holzfuß und grauem Nappa gibt sich der Monte gediegen, fast schon großbürgerlich. © Wittmann

Etsdorf, nicht Mailand

Bemerkenswert ist, wo das alles entsteht. Wittmann sitzt seit 1896 in Etsdorf am Kamp in Niederösterreich, ist bis heute familiengeführt und fertigt in der eigenen Manufaktur. Anderswo werden große Designernamen gern an Lizenzfabriken weitergereicht, hier landet der Entwurf eines Spaniers bei Polsterern, die Wittmann zum Teil selbst ausbildet. Wie sich das über 130 Jahre angefühlt hat, haben wir im Sommer erzählt: 130 Jahre Wittmann. Und warum die Firma trotz Landluft an der Stadt hängt, steht in Wittmann bleibt lieber in Wien.

Wittmann Monte im Überblick

Design: Jaime Hayon

Hersteller: Wittmann Möbelwerkstätten, Etsdorf am Kamp (Niederösterreich)

Konstruktion: getrennte Armteil- und Rückenschale, Taschenfederkern

Ausführung: Metall- oder Holzfüße, verschiedene Stoff- und Lederbezüge

Bezug: über Wittmann und Fachhändler, Händlersuche auf wittmann.at

Ein Essstuhl misst sich übrigens nicht am Foto, sondern an der Uhrzeit. Wer um Mitternacht noch am Tisch sitzt, obwohl der Käse längst gegessen ist, weiß, wofür die zweite Schale gut war. Das Kreuz hält durch. Nur der Wein nicht.