Stefan ist das, was man einen kompletten Skifahrer nennt. Sein Können konnte er im Lauf der Jahrzehnte bei den verschiedensten Formaten und auf unterschiedlichsten Terrains beweisen: 1999 wurde er zum Tiefschnee-Weltmeister gekürt, 2006 gewann er auf dem Arlberg das legendäre Rennen „Der weiße Rausch“ (bei dem mehrere Hundert Racer gleichzeitig den Vallugagrat in Angriff nehmen). „Ich bin in Saalfelden aufgewachsen und habe es rasch in den Salzburger Landeskader geschafft.“ Seine Racer-Ambitionen hat er aber bald zugunsten einer Fußballerkarriere aufgegeben. Schon als Teenager kickte er in der Regionalliga, immerhin Österreichs dritthöchste Spielstufe: „Doch so viel Spaß mir das auch gemacht hat: Fußball war mir zu sehr an einen Ort gebunden. Ich wollte aber reisen! Als ich gesehen habe, dass man als Skifahrer durch die ganze Welt tingeln kann, habe ich mich entschieden, doch wieder zu meiner alten Leidenschaft zurückzukehren.“

Mit 16 begann er zielstrebig seine Ausbildung, vier Jahre später war er nicht nur staatlich geprüfter Skilehrer, sondern auch schon Skiführer. Nach einem Abstecher nach Australien begann er vor mittlerweile 20Jahren in der weltberühmten Ski-Akademie St. Christoph am Arlberg als Ausbilder zu arbeiten. „In dieser Zeit habe ich meine Leidenschaft fürs Skifahren auf präparierten Pisten verloren. Das Wort Freeriden hat es damals noch nicht gegeben, aber genau das war es, was ich mit Freunden in jeder Mittagspause gemacht habe: Wir waren draußen im Tiefschnee, auf der Buckelpiste, und irgendwann haben wir begonnen, über Felsen zu springen.“

Was sich im Lauf der Jahre natürlich geändert hat, ist das klüger gewordene Risikomanagement. „Ich bin in der Vorbereitung sehr sorgfältig, egal, ob es sich um einen Contest oder Filmaufnahmen handelt.“ Wenn er sich etwa wie für seine letzte Produktion „Spurtreu“ mit seinem Kollegen Björn Heregger in die extrem steile Kuchenspitze-Nordwand wagt, dann hat er im Vorfeld alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um auch wieder gesund nach Hause zu Frau und Kind zu kommen: „Ein großer Teil des Erfolgs ist schon durch das Hinaufklettern garantiert. Du studierst das Gelände und bist permanent extrem wachsam. Sobald du oben stehst, bist du alle Szenarien durchgegangen und bist dir sicher, dass du die gewählte Linie zügig bewältigen kannst. Das ist ein gutes Gefühl. Und dann fährst du los und funktionierst.“