Die besten Cat Wrestling-Gifs

Ihr denkt Cat Content und Wrestling sind zwei verschiedene Paar Schuhe? Das eine nur was für Mädchen und das andere ausschließlich für die ganz harten Buben? Falsch. Wie die 6 folgenden GIFs zeigen, wissen unsere flauschigen Freunde ganz genau was zu tun ist, damit das Gegenüber schnell in den Seilen hängt. Die eine oder andere technische Raffinesse scheinen sich die Profi-Wrestler sogar von den allseits beliebten Wohnungsgenossen abgeschaut zu haben. Aber seht am besten selbst.