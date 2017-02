Im Westen datet man anders als im Osten. Das gilt nicht nur für die ganze Welt, sondern auch für den Dating-Mikrokosmos dieses kleinen Landes. In Vorarlberg datet man nämlich anders als in Eisenstadt. Und die Wiener sind ja sowieso ganz anders. Fest steht, dass es beim Dating darum geht zu gefallen, ganz gleich wie groß das Ost-West-Gefälle in Österreich auch sein mag. Nicht jeder oder jede der insgesamt 1,6 Millionen Singles in Österreich findet dieselben Dinge anziehend. Wie das Datingverhalten von Ost nach West – vor allem im digitalen Datingkosmos – aussieht, haben wir hier in einigen Punkten für euch zusammengefasst.

Wer macht den ersten Schritt?

Egal ob beim Fortgehen im Club oder im Chat einer Dating-App, diese Frage ist immer noch entscheidend, wenn irgendetwas zwischen zwei Menschen passieren soll. Dass es immer der Mann sein muss, der sich in die unangenehme Situation begeben muss, sich etwas witziges aber gleichzeitig nicht deppertes einfallen zu lassen, ist Schnee von gestern. Üblich ist es auch eigentlich nur mehr wirklich dort, wo – in den Wintermonaten – noch richtig viel Schnee liegt – im Westen. Im Osten Österreichs ergreifen hingegen immer mehr Frauen die Initiative.

Mit welchem Alter geht man (dem anderen) durchschnittlich ins Netz?

Singles die ihr Liebesglück über Datingapps und -plattformen suchen, sind im Durchschnitt 29 Jahre alt. Der Altersschnitt fällt jedoch von West nach Ost etwas ab. Genauso wie die Landschaft eigentlich. Vor allem die Wiener stechen hier heraus: Datende Wiener sind durchschnittlich 26 Jahre alt. In Vorarlberg braucht man da schon 5 Jahre länger.

Laut oder leise?

Damit ist nicht der Lautstärkenpegel möglicher nächtlicher Aktivitäten gemeint, sondern der wichtige Punkt des Austauschs. Nein, nicht des Austauschs von Körperflüssigkeiten – des kommunikativen Austauschs natürlich. Wenn sie mal auf den Online-Dating-Zug aufgesprungen sind, sind die Vorarlberger nicht mehr zu stoppen. Mit circa 24 Nachrichten pro Chat liegen sie ziemlich weit vorne. Vor allem deutlich vor den Burgenländern, die mit 13 Nachrichten sich doch eher lieber kurz halten. Dafür kommt es dann deutlich schneller zum ersten Date. Wobei hier nicht unerwähnt bleiben darf, dass es die Flachländer deutlich einfacher haben, Distanzen zu überwinden als Singles die in einem Tiroler Bergdorf zuhause sind.