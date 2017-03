Best Of: Nineties Memes

Es gibt keine bessere Art sich zu erinnern, als mit der Hilfe von Memes. Überhaupt die 90er kommen so in ihrer allerbesten Art und Weise rüber. Aber seht selbst …

Wer jetzt noch mit einem Microscooter in die Arbeit fährt, der muss nicht nur Nerven aus Drahtseilen haben, sondern auch eine ziemlich überdurchschnittlich hohe Schmerzgrenze. Vielleicht ist es aber auch einfach nur dieses berühmte Gefühl nicht loslassen zu können, das Menschen an ihren Microscooter kettet. In den 90ern ließen sich die Tränen über den Schmerz eines Microscooters in der Knöchelgegend aber wenigstens noch in einer Pikachu-Pläuschfigur trocknen – oder auch in den Füßen einer Diddl-Maus. Wenn sich die Skater-Schuhe aus dem Hause Buffalo einmal mit Regenwasser vollgesaugt hatten und wie bleierne Klötze an den Füßen hingen, konnte man sie einfach unter der ausgestellten (Untertreibung des Jahrhunderts) Hose verstecken. Kein Problem – die 90er waren eine sorgenfreie Zeit. Um euch das wieder ins Gedächtnis zu rufen, haben wir hier die besten Memes mit typischer 90s-Beteiligung für euch zusammengesucht. Erfreut euch damit und mottet den Scooter ein – echt jetzt!