Mit dem Grundig GSB 150 ist ein Lautsprecher auf dem Markt, der in jede noch so kleine Tasche passt. Via Bluetooth kann man so stundenlang Musik hören.

Draußen wird es langsam warm, die Bäume fangen an zu blühen und wir verbringen wieder mehr Zeit in der Natur. Wir treffen uns mit Freunden in Parks, am Donaukanal oder im Museumsquartier. Wir tauschen uns aus, sprechen über die neuste Staffel unserer Lieblingsserie, erzählen uns wo es die besten Ramen gibt und welcher Song uns seit Tagen nicht aus dem Kopf geht. Was aber, wenn unsere Freunde den Song am liebsten gleich hören würden? Der Bluetooth Speaker GSB 150 von Grundig könnte helfen. Wenn die Klangqualität der Handylautsprecher nicht ausreicht, man aber trotzdem nicht auf gute Musik im Freien verzichten möchte, ist der Lautsprecher von Grundig eine gute Wahl. Er ist klein und mit 260 Gramm sehr leicht, der Lautsprecher passt sogar in die Hosentasche, trotzdem bietet er einen klaren Sound. Ein Kabel wird nicht benötigt, zur Sicherheit gibt es aber einen AUX-Eingang. Bis zu zehn Meter Reichweite bietet der Bluetooth Lautsprecher.

Der Grundig GSB 150 ist in vier verschiedenen Farben ab 99,00 Euro erhältlich und hat zusätzlich ein integriertes Mikrofon, so lässt sich der Lautsprecher auch als Freisprecheinrichtung verwenden, beispielsweise während der Autofahrt. Die integrierte, wieder aufladbare Batterie hält bis zu acht Stunden. Das Produkt gefällt und ist der ideale Begleiter für die kommenden, warmen Monate.

Fotos: Grundig