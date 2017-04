Bowies New Yorker Apartment wird verkauft

Alles andere als ein Plattenbau: Bowies altes Apartment steht zum Verkauf.

Eines ist klar: Wer so viele Platten verkauft hat wie David Bowie, der lebt nicht im Plattenbau. Denn der lebt in einem Apartment, das momentan für knapp 6 Millionen Euro gehandelt wird. Von 1992 bis 2002 bewohnte Bowie, gemeinsam mit seiner Frau Iman, das 175 Quadratmeter Palästchen. Ausgestattet ist die Wohnung mit drei Schlaf- und Badezimmern, sowie auch einem von Bowies alten Klavieren. Auch die Lage kann sich sehen lassen – so direkt am Central Park braucht man nicht wirklich über schlechte Sicht zu klagen. Aussicht auf dieses Apartment halt allerdings nur, wer das nötige Kleingeld mitbringt.

Bowie's old NY apartment pic.twitter.com/YslG0uWsqv — Karl Fletcher (@karlfletcher69) March 29, 2017

More photos of Bowie's former home pic.twitter.com/7Wod0Vzb4q — Karl Fletcher (@karlfletcher69) March 29, 2017

Foto © Getty Images / JARNOUX Patrick