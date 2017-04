Wiener Küche: Quicktips

An guten Rezepten mangelt es im Internet nicht, aber oft scheitert es an den kleinen Dingen in der Küche – wie schneidet man Gemüse eigentlich richtig oder wie entkernt man einen Granatapfel schnell und einfach? Unsere Quicktips geben euch einen Überblick über die Basics in der Küche und werden laufend erweitert.

Wie entkernt man einen Granatapfel?

Wie entkernt man einen Granatapfel einfach und schnell?

Wie schält und schneidet man eine Avocado?

Der Sommer naht, drum kommt nur mer Gesundes auf den Tisch – aber wie um alles in der Welt schneidet man eine Avocado???

Wie schneidet man Gemüse / eine Paprika?

Am Wochenende wird selbst gekocht – zB mit frischem Gemüse. Aber wie schneidet man das richtig?

Wie schneidet und schält man eine Ananas?