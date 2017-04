_4. ECM S-Automatik 64

Die oberste Faustregel für den Espresso-Liebhaber lautet bekanntlich: Nicht bei der Kaffeemühle sparen! Espresso wird mit recht fein gemahlenem Kaffeepulver gebrüht, Genießer schätzen einen leicht inhomogenen Mahlgrad. Warum ist eine gute Mühle so wichtig? In einer schlechten Mühle kann der Kaffee so warm werden, dass der Geschmack beeinflusst wird. Frisch gemahlener Kaffee verliert sehr schnell an Geschmack, daher nur so viel mahlen, wie man gleich braucht. Die ECM S-Automatik 64 gibt es um ca. 730 Euro mit stufenloser Einstellung des Mahlgrads – ein Muss für alle, die am perfekten Caffè tüfteln wollen. ecm.de