Surfen in Kritzendorf

Im September findet im Strombad Kritzendorf die Malibu Evolution Pro Series statt. Die besten Wakeboarder und Wakesurfer werden gegeneinander antreten. Auf den Sieger wartet ein Preisgeld von 80.000 US Dollar.

Begeisterte Wassersportler dürfen sich diesen September auf ein besonderes Event freuen. Im Rahmen der Malibu Evolution Pro Series findet erstmals ein Tourstopp in Europa statt. Miami, Tokio und Kritzendorf, hört sich komisch an, ist aber so. Die World Wake Association hat sich dazu entschlossen, das Kritzendorfer Strombad vom 1. bis zum 3. September zum Treffpunkt der Wassersportszene Österreichs zu machen. Bis zu 20.000 Zuseher werden erwartet.

< > Christian Antos vom Österreichischen Wasserski und Wakeboard Verband, Shannon Starling von der World Wake Association und Richard Raz, Vizebürgermeister von Klosterneuburg.

Bereits am Donnerstag, dem 31. August, startet das Wassersport-Wochenende mit einem Show-Event auf der 3CityWave am Wiener Schwarzenbergplatz. Weiter geht es dann am 1. September im Strombad Kritzendorf, wo neben dem Wettkampf internationale Bands und DJs für Unterhaltung sorgen. Außerdem wird es eine Fun Sport Zone sowie eine Kids Area mit verschiedenen Spielen geben. Für die kulinarische Verpflegung sorgen ansässige Gastronomen und Food Trucks, die eigens für das Event anreisen werden. Auch für Nachtschwärmer und tanzbegeisterte wird im Rahmen des Events etwas geboten. In der Grellen Forelle wird in der Nacht auf Sonntag noch einmal ordentlich gefeiert. Zu wild sollte es aber nicht werden, da am Sonntag die Finali stattfinden. Verantwortlich für die Veranstaltung ist der Sportclub Strombad unter der Schirmherrschaft des Österreichischen Wasserski- und Wakeboardverbands in Kooperation mit der Agentur Antos & Partner und der Stadtgemeinde Klosterneuburg.

Termine:

31. August – 18:00 Kick Off auf der 3City Wave

1. September – Pressekonferenz, Rider Meet & Greet mit Autogrammstunde Qualifikationsbewerbe Wakeboard & Wakesurf, Live-Band, Kick Off Dinner

2. September – Ganztags internationale DJs Semifinale Wakeboard & Wakesurf After Show Party in der Grellen Forelle

3. September – Feldmesse & Frühschoppen, Finali Wakeboard & Wakesurf Siegerehrung

Fotos © Paul Landerl