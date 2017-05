Bundesheer-Ausrüstung zu versteigern!

Solltet ihr euch für militärische Ausrüstung begeistern, ist jetzt eure Zeit gekommen! Vom Puch 300 über Pinzgauer bis hin zum mobilen Narkosegerät versteigert Karner & Dechow zurzeit ausrangiertes Bundesheerequipment aller Art. Bis zum 20. Juni könnt ihr eure Gebote noch einbringen.

Text: Jakob Stantejsky / Fotos: Karner & Dechow

< > LKW (Tankwagen) Schwarzmüller ÖAF Gräf&Stift AG 26.281. Aktuelles Gebot: 5.600 Euro

Unsere Galerien zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der zahlreichen Auktionsposten. Alle findet ihr auf der Auktionswebsite, indem ihr einfach „Bundesheer“ ins Suchfeld eingebt. Natürlich verkauft das Bundesheer kein makelloses Equipment zu solchen Schnäppchenpreisen, die Baujahre reichen bis weit in die Siebziger hinein und in ihrer Dienstzeit mussten vor allem die Fahrzeuge und Werkzeuge sicherlich schon viel mitmachen. Alle 100 Posten stammen aus steirischen Kasernen und Heereseinrichtungen, begutachtet werden können sie online oder an einem noch folgenden Besichtigungstag in der Grazer Gablenz-Kaserne.

< > Vierrad-Elektro Schleppfahrzeug "Schlepper" Steinbock 20t. Aktuelles Gebot: 900 Euro

Für alle Autoenthusiasten unter euch: Manche der Fahrzeuge haben nicht viel mehr als 75.000 Kilometer drauf, was für solch robuste Vehikel kein großes Problem sein sollte. Wer also gerne mit ganz besonderem Flair durch die Gegend rollen möchte, kann das um ein paar tausend Euro tun. Vorausgesetzt, ihr treibt die Preise jetzt im Kaufrausch nicht durch die Decke. Wobei – das Bundesheer würde sich darüber sicher freuen!