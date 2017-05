Sag mir, was dein Fetisch ist

Im Zuge des Aufstiegs von Industrialismus und Bürgertum im 19. Jahrhundert wurde auch der Fetischbegriff erweitert. Karl Marx prägte in seinem „Kapital“ (1867) den Begriff Warenfetisch. So wie Gott das menschliche Denken beherrscht, meinte er, erscheinen den Produzenten die von ihnen produ­zierten Waren wie ein Fetisch. Fälschlicherweise, denn sie seien ja nur Vergegenständlichung von Arbeit. Wie in der religiösen Welt, wo „Produkte des menschlichen Kopfes mit eignem Leben begabte und mit den Menschen in Verhältnis stehende Gestalten (scheinen)“(3), so kämen in der Warenwelt die Pro­dukte menschlicher Hand rüber, als seien sie „von Natur aus“ im Besitz eines Werts. Das sei Warenfetisch, und der Geldfetisch eine logische Weiterentwicklung desselben. Aber wie heißt es so schön: Der Pudding ist erst bewiesen, wenn er auch gegessen wird. Der Porsche beweist erst seine Fetischqualität, wenn sich der Gedanke „also, in diesem Auto könnte ich mir gut vorstellen, gebumst zu werden“ zwischen die Ohren der Beifahrerin nistet. Davon weiter unten.

Als Expansionen von Warenfetisch werden so Macken wie Uhrenfetischismus, Waffenfetischismus, aber auch Parfumfetischismus genannt – wenn also der Besitz von Statussymbolen zur Sammelmanie wird oder ins Sexuelle kippt. Letzteres wurde nun zeitgleich mit Marx Thema. Mit der Novelle „Venus im Pelz“ verankerte Leopold von Sacher­-Masoch den Sado­masochismus im öffentlichen Bewusstsein, mit seiner Arbeit über Fetischismus in der Liebe transferierte der französische Psychologe Alfred Binet den Fetisch in seine natürliche Heimat – den Sex. Der Fetischis­mus religiöser Prägung verlor an Bedeutung, mit Ende des Ersten Weltkriegs hob die Debatte über den sexuellen Fetischismus so richtig ab. 1918 schuf Oskar Kokoschka seine „Alma­-Puppe“, eine lebens­große, nach seiner Muse Alma Mahler benannte pelzige Puppe, die fast 100 Jahre später noch heftig diskutiert wurde. (4) Wenn das Alma Mahler sein sollte, warum dann der Pelz? War Kokoschka tricho­phil (Haarfetischist)? 1920 veröffentlichte der deut­sche Arzt und Sexforscher Magnus Hirschfeld, Erfinder des Begriffs „Transvestit“, seine „Sexual­pathologie“, ein de­-facto­-Lehrbuch über Fetischismus, vollgepackt mit Begriffen über Phänomene, von denen niemand wusste, dass sie existierten. Wenig später versuchte Sigmund Freud in seinem Aufsatz „Fetischismus“ klarzustellen, dass aller Fetischismus im Kern ein sexueller Fetischismus mit maskuliner Schlagseite sei: „Der Fetischismus ist ein Ersatz für den Penis … einen besonderen Penis, der in seiner frühen Kindheit wichtig war, dann aber verlorenging.“ Ja, der fehlende Penis seiner Mutter habe dem Boy Psychodramen beschert (Verdrängung) und ihn einen Ersatz finden lassen: den Fetisch. Die eminente amerikanische Feministin Camille Paglia (5) sieht es ähnlich, wenn auch anders. Sie nähert sich von der mythologischen Seite, hier der Mann als apollonischer Himmelsstürmer, den die Sehnsucht nach Reinheit zu den Sternen treibt (Apollo 11), weg von der dio­nysischen Natur des emotionalen Weibes. Für Paglia ist der Mann der personifizierte Fetischist. Weil Frauen nur sein müssen, um sexuell zu sein. Der Mann wiederum müsse sein „kleines Ding“ in eine „dionysische“ Wesenheit tauchen – eine riskante bis unheimliche Angelegenheit. Also her mit den Feti­schen, her mit „objektiven“ Szenarien und szenischen Objekten. Ohne Fetische, meint Paglia, würde ihn die Frau mit Haut und Haaren verschlingen. Mit Fetischen dagegen haben alle eine Chance. Die Frau, weil ihr Lustobjekthaftigkeit als ermächtigend widerfährt. Der Mann, weil Fetische das Verstehen seines Unterleibs beachtlich erleichtern können. Im Unterschied zum religiösen Fetisch ist die Kraft eines sexuellen Fetischs häufig leicht zu verifizieren. Ein Steifer hat weder Gewissen noch kann er lügen.