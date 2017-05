Versace: Scuro! Scary!

Versace präsentierte die Trends für den kommenden Herbst: Gute Nachrichten für alle Männer, die’s gerne dunkel haben. Man trägt wieder schwarz.

Donatella Versace weiß, was Männer glücklich macht: SCHWARZ. Sie zeigte Anzüge, Mäntel und Jacken in dominant dunklen Tönen, von tiefem Bordeaux, über grau gemustert bis ins schwarz. Natürlich durfte auch der Farbklecks nicht fehlen, und so wurden knallrote Lederlooks in Kombination mit schwarzem Karo gezeigt. Ein bisschen Punk, ein bisschen Goth. So präsentierte sich übrigens auch die Show, die mit einer musikalischen von Electronic mit verschwörerischen Männerchören begleitet wurde.

Für den klassischen Mann gibt es in der kommenden Saison Wollanzüge in allen Grautönen, gemustert versteht sich. Und damit das alles nicht langweilig wird, setzt Versace auf Lack als Blickfang.

Fotos: Versace