Die Pitti Uomo zieht jedes Jahr die coolsten Hipsters zu den Fashion Shows an. Während Marken wie Tommy Hilfiger, Paul Smith und Golden Goose ihre neuesten Innovationen in Sachen Lässigkeit zeigen, geht der wahre Zirkus auf der Straße ab.

Wohin das Auge blickt, die Herren in Florenz wissen einfach, was einen stylischen Mann ausmacht. Sie betreiben großen Aufwand, ohne je aufgetakelt oder verkleidet zu wirken. Mit etwas Selbstbewusstsein kann man gelbe Hosen und knalleblaue Sakkos mit einander kombinieren oder im Kapitänshut eine gute Figur machen, ohne wie ein schwuler Seemann auszusehen. (Nicht, dass wir was gegen schwule Seemänner hätten!!) Aber lassen wir doch einfach Bilder statt Worte sprechen: