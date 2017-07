Achterbahn zu verkaufen: Die noch wildere Maus

Man muss nicht Josef Hader heißen um stolzer Achterbahn-Besitzer zu werden.

Wer, so wie wir, Wilde Maus gesehen hat und plötzlich mit dem eindringlichen Wunsch zu kämpfen hatte eine Achterbahn zu besitzen, der braucht nicht erst in eine existentielle Krise hinabzuschlittern, sondern einfach nur einen funktionierenden Internet-Zugang. Das schnelle Lesen und Verstehen von Ikea-Bauanleitungen könnte sich außerdem ebenfalls positiv auswirken. Die Online Shopping-Seite Monsterzeug bietet aktuell nämlich eine Achterbahn für den eigenen Vorgarten an. Kleiner Haken daran (wenn man es denn als solchen bezeichnen möchte): Die Lieferung trudelt zwar innerhalb von 24 Stunden, aber auch in 12 Containerladungen und als 2,14 Mio-teiliger Bausatz daheim ein. Ob der Garten tatsächlich auch groß genug ist, sollte vorher abgeklärt werden – man kann allerdings zwischen 5 verschiedenen Varianten wählen. Und das Beste daran – neben all dem uneingeschränkten Fahrspaß und den vielen plötzlich neu gewonnenen Freunden: Der Versand kostet nichts. Bleiben also nur noch läppische 999876.00 EUR.