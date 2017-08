Betonmischer im Club: Alles dreht sich

Wenn sich im Club alles dreht, hat das meistens andere Gründe als einen umgestalteten Betonmischer …

Wenn sich beim Fortgehen alles dreht, hat das in den seltensten Fällen etwas mit der vorhandenen Discokugel zu tun – und in noch selteneren Fällen irgendwas mit einem Betonmischer. Meistens hat das ganz andere Beweggründe, die sich üblicherweise in Flaschen, Dosen oder Bechern befinden. Hier handelt es sich um die eine glorreiche Ausnahme und die kommt in Form eines Betonmischers daher, der sich als Discokugel verkleidet hat. Fürs Flex oder die Pratersauna vielleicht etwas zu überdimensioniert – aber für das nächste Festival durchaus eine Überlegung wert.