Elvira Trevira: Don’t „schatzi“ me!

Dilemma in der Herrenmodeabteilung: Mit einem Mann neue Kleidung zu shoppen, ist so eine ganz spezielle Sache, der sich Elvira Trevira in ihrer aktuellen Modekolumne mit Herz und Verstand annimmt.



Herbst wird’s, koit wird’s, a dickere Panier muass her – aber dazu muss man das Haus ­verlassen und sich an einen Ort begeben, an dem Bekleidung verkauft wird. Ein Mode- oder Textil­fachgeschäft – nicht der liebste Aufenthaltsort des Mannes. Natürlich könnte man im Netz was bestellen, aber irgendwie …

Innerlich angewidert, den letzten X-mas-Gutschein von der Schwiegermutter in der Tasche und los geht’s auf die Mahü oder die Kärntner, und die Oide nehm ma a mit. Angekommen – 200 Meter Fuß­gängerzone inklusive asiatischer Reisegruppen sind voll anstrengend – plumpst man in eine Sitz­gelegenheit, Shops zum Sitzen sind definitiv zu bevorzugen, da kann man besser mit dem Handy chillen, während die Oide wie a G’ratzte durchs Geschäft hetzt. Immer wieder stört sie. Sie besteht darauf, dass man Hosen begutachtet, was nur mäßig ­spannend ist. „Schatzi, wie findst’n de? Oder gfoit da die khaki bessa?“ Man kann keinen Unterschied zwischen den beiden Artikeln feststellen und ­entscheidet sich für ein: „Eh schen!“ Nachdem es kein Personal in diesem Geschäft zu geben scheint – es kann natürlich auch sein, dass Regale betreut werden müssen, man weiß es nicht –, kümmert man sich um sich selbst.

So, nun besteht die Oide drauf, dass man die Hosen probiert. Warteschlangen ohne Ende, und während sie pausenlos lamentiert, zieht man sich einfach wieder ins Handy zurück. Endlich dran ist es heiß in der Umkleide, stinken tut’s auch – man ist bis auf die Unterhose entblößt, da reißt sie natürlich den ­Vorhang weg und schreit: „Passt’s eh, Schatzi?“ – „Jo eh – di nimm i!“ Zahlen – wieder anstellen – „Na, die Kreditkarte nema leider nicht“ – dann halt Cash. Raus aus dem Shop – stopp – die Oide mit dem Sackerl vergessen – Oide einsammeln – ab nach Haus – man ist erschöpft und froh, dass es vorbei ist.

