Heute Kunst, Schatzi!

Es gibt nichts Schöneres als sich nach einem langen Tag im Büro mit Gin-Tonics und Kunst zu beduseln und im Rhythmus von Elektronik-Klängen das ein oder andere Häppchen Kunst und Kultur zu vertilgen.

Text & Fotos: Lisa Hofstätter

Einmal im Monat findet in der Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museum zu Wien ein sogenanntes After-Work Clubbing namens „Kunstschatzi“ statt – mit Cocktails, Kunst und Wiener Chic. Sowas muss sich der WIENER freilich live geben. Abends in prunkvollen Sälen mit einem Cocktail auf Klimt, Rubens und Co anzustoßen, statt wie sonst in einem (noch immer) verrauchten Underground-Club mit einem Spritzer auf, naja, das, was halt sonst noch so an der Bar lehnt ­– das hat was.

Außerdem sind Zwischendurchstärkungen, etwa nach der Führung durch die Antikensammlung und vor jener durch die Ägptisch-Orientalische Sammlung bitter nötig. Es gibt da einiges zu tun fürs Hirn. Club-Atmosphäre trifft also History-Charme und wir sind uns sicher, einer wie Rubens wäre hier auch gern dabei.

Nur das Tanzbein hätten wir noch gerne geschwungen. Die Stimmung war da, der Platz leider nicht, wie immer, wenn Museen und ähnliches zu Tanzhallen umfunktioniert werden. Weshalb wir in die Gemäldegalerie auswichen, um uns mit den Kunstwerken zu unterhalten. Wie seinerzeit, als man im Technischen Museum um die Lok herumschlich (für die Älteren unter uns …).

< > Flora als Amor während Laura und Lisa – Verlangen und Sehnsucht – zu ihren Füßen zanken: „Bogenschnitzender Amor“ von Francesco Mazzola. Datierung: zwischen 1534-1539. Foto: (c) Lisa Hofstätter im KHM - Kunsthistorischen Museum Wien

Den offiziellen Beginn um 19:00 Uhr (und das offizielle Ende um 23:00 Uhr) sahen wohl einige als den perfekten Anlass, sich direkt nach der Arbeit, noch im Business-Outfit mit Laptoptasche oder im Designer-Jäckchen zum allgemein vereinbarten Treffpunkt, dem Ticketschalter im KHM zu begeben. Dass die Garderobe dahinter bald voll und das Gedränge vor den Bars umso größer wurde, freut zwar naheliegenderweise die Veranstalter, eine gute Stunde Anstellen um eines der begehrten Tickets sollte beim nächsten Mal durch bessere Organisation vermieden werden können.

Kunstschatzi

Next time: 20.3.2018 von 19:00 – 23:00 Uhr

Eintritt: 13 Euro

Infos: www.khm.at/entdecken/angebote/kunstschatzi