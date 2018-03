NewsRap: Wer oder was ist Cambridge Analytica? Der FB-Datenskandal

Cambridge Analytica? Klingt nach Stammtisch von Uni-Snobs in der Mensa … Ist aber eine private Firma, die Daten sammelt und analysiert und „strategische Kommunikation“ bei Wahlvorgängen anbietet.

Und? Wer sind die Kunden? Zum Beispiel der britische Politiker Nigel Farage (UKIP), ehemalige Schlüsselfigur bei der Brexit-Kampagne; und Donald Trump anlässlich seines Präsidentschaftswahlkampfes.

Wow. Einflussreiche Leute also. Kann man sagen. Da wäre Steve Bannon, ehemaliger Vizepräsident von Cambridge Analytica (CA) und Chefstratege der Trump-Kampagne. Oder Robert Mercer, AI-Entwickler und laut Bloomberg Trumps größter finanzieller Unterstützer.

Mercer? Wie das Institut, das Wien alljährlich zur lebenswertesten Stadt erklärt? Ja. Könnte aber Zufall sein. Bestätigt jedenfalls ist, dass Mercer Amerikas größte private Sammlung von Maschinengewehren hat, unter anderen jenes Riesending, das Arnold Schwarzenegger in Terminator verwendete.

Aha. Also Pro-Brexit, Pro-Trump und Waffennarr. Und die Dienste von Cambridge Analytika als Schlüssel zum Erfolg? Mehr oder weniger. Weil Wahlen nur noch knapp gewonnen werden. Es gehe darum, sagte CA-Geschäftsführer Alexander Nix, „die richtige Botschaft im richtigen Moment an die richtige Person zu richten“ – den Wechselwähler.

Verstehe. Aber wie finden sie die Personen, wie sammeln sie die Daten? Im Fall der US-Wahlen, zum Beispiel, durch Ausbeutung von kolportierten 50 Millionen Facebook-Profilen.

Was? Ist das legal? Das ist gerade Gegenstand öffentlicher Debatte. Laut Tracy Chow, einer Software-Ingenieurin, die mal bei Facebook arbeitete, gehört es zum Geschäftsmodell Zuckerbergs: das Sammeln, Teilen und Ausbeuten der User-Daten. Und Facebook hat ja keine Absicherung, die CA an ihrem Tun hindern konnte.

Was sagt Zuckerberg dazu? Bislang hält er sich versteckt. Allerdings fiel der Wert der Facebook-Aktien in den letzten 48 Stunden um 6.77%, laut Forbes ist er also um 5.5 Milliarden Dollar ärmer geworden. Und auf Twitter ist der Hashtag #deletefacebook trending. Er wird sich wohl bald melden.

Und was sollen wir User machen? Aus Facebook aussteigen? Das, mein Freund, ist ganz deine Sache. Sicher ist: Was mit einem Whistleblower begonnen hat, wird sich massiv ausweiten. Hier die Schlüsselinfo: