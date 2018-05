WAS LOS? Die 7 Top-Tipps zum Wochenende

Sorted: 7 Genres, 7 Tipps. Wenn du dieses Wochenende nur einmal was tun willst, dann geh …

*zu den Austrian Beatbox Championships. Die Duelle mit dem Mikro in der Hand bieten Bandbreite. Sie können peinlich sein („eigentlich sollte ich ja babysitten“), aber auch brilliant („gestern hab ich von Slim Shady geträumt“). Dann ist da auch noch das nette Industrial-Ambiente der Wiener Arena. Natürlich hilft es, wenn du Hip Hop magst und dieser zutiefst urbanen Kultur ein wenig an die „roots“ willst.

Freitag, 18.5., 18.00h – 01.00h, Arena Wien, 12€, Tickets HIER

Und so endete das Finale 2017:

#urban #hiphop #arena #millennials #streetcred

*zum Bowie-Musical Lazarus ins Volkstheater. Man kann nie genug Bowie-Songs hören, und die Truppe vom Wiener Volkstheater hat sie fein auf die Reihe gebracht. Besonders empfehlenswert Katharina Klars Version von ”Life on Mars“. Mehr zum letzten Bowie-Wurf, nämlich das Wesentliche: klick auf Bowies Lazarus: Heimweh nach der Milchstraße.

Samstag, 19.5., 18.00h und Sonntag, 20.5., 19.30h, Wr. Volkstheater, Tickets HIER



#bowie #musical #volkstheater #nostalgiker #boomers

*ins Kino zu Deadpool 2. Karge Auswahl dieses Wochenende. Warum also nicht die Denkstelle an der Garderobe abgeben, den Plot gewissenhaft ignorieren (Mutanten? Allerhand) und den dadurch zwischen den Ohren gewonnenen Freiraum dem inneren Minnesang an die brasilioamerikanische Aktrice Morena Baccarin widmen, die hier wie gehabt als Copycat Vanessa ausreichend rotlichtig unterwegs ist, um männliche Beschützerinstinkte bzw wohlige Sehnsucht nach Mama zu wecken? Also ehrlich, es gibt Schlimmeres.

Das ganze Wochenende, zu jeder Zeit, im Kino um die Ecke.

#fantasy #heroes #action #milf #millennials

*ins Konzerthaus zu Kamasi Washington. Mister Tenorsax himself. Du liebst also Musik, gehoben kein Problem, im Gegenteil. Das muss nicht heißen, dass dein Horizont mit dem Begriff Jazz bereits ausgereizt ist. Wär hier ein grober Fehler. Mister Washington ist BIG. Er nimmt dich auf eine Reise, egal wo du geschmacklich wohnst. HIER ein Clip von Glastonbury 2016, wo er 40 000+ Indie-Fans ganz einfach aus den Socken hob, die sie, zugegeben, eh nicht anhatten. Doppelempfehlung!

Samstag, 19.5., 20.00h, Wiener Konzerthaus, ab €46.99, Tickets HIER

#jazz #uplifting #timeless #motherslittlehelperwanted #boomers

*auf dein Sofa zum Binge-TV mit Aquarius. Die Teaser: Im Hintergrund die 1968er, LA-Style mit Massenmörder Charles Manson, davor David Duchovny als Dirty Harry nach Californication-Phase. Besondere Erwähnung: Claire Holts Wandlung vom Cop-Lehrling in Uniform (Hey!) zur warum-ist-das-nicht-verboten-gestylten Hippyschnitte, die als Undercover-Detektivin alles macht, um die Lümmel zu fassen. Info: DIESE WIENER-STORY klopft die beiden Serien ab. Und hier ein Clip der ersten 4 Minuten, die den ganzen Plot skizzieren. Tipp: Kopfhörer auf, der Soundtrack ist genial.

#hippies #babyboomers #couchpotato #bingeTV

*in die Wiener Kammeroper zu Cosi Fan Tutte. Tja. Bisweilen gibt es Momente, da denkst du: „Ich liebe dich ewiglich“, dann wieder denkst du: „Warum hab ich mir dich Schlampe je eingetreten?“, und das Schlimmere: Bisweilen hast du beide Gedanken gleichzeitig. In so einem Fall ist das der perfekte Event. Die Story von Cosi Fan Tutte kann was.

Samstag, 19.5., 19.00h, Wiener Kammeroper, Info HIER

#mozart #klassik #crazylove #eifersucht #bourgoisie

*zum internationalen Food Festival in den Garten. Der Garten, das wäre die mit allerlei Essbuden gespickte Spenadlwiese im Wiener Prater unweit der Hauptallee. Wer darauf steht, seine Geschmacksknospen auf eine exotische Reise zu schicken, sollte hier auf seine Rechnung kommen. Und wer von den Imbissen aus aller Welt enttäuscht verbleibt, hat immer noch die schöne wochenendliche Praterlandschaft für einen anständigen Chill.

Samstag & Sonntag, 19/20.5., Spenadlwiese 1771/2 im Prater.

#chill #food #drink #hund #familie #picknickfortwo

Coverfoto: Billy Sax