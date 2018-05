Men only – Der neue Bildungspass für Männer der Wiener Volkshochschulen

Die Wiener Volkshochschulen bieten ein neues, einzigartiges Kurskonzept für Männer an. Im Rahmen der „Männerkarte“ kann man 21 exklusive Angebote um nur 39 Euro nutzen. Anlässlich des Vatertags verlosen wir 2 Bildungspässe!

Wann ist der Mann ein Mann? Wie Männlichkeit 2018 definiert wird, ist eine komplexe Angelegenheit. Denn im Gegensatz zu früher gibt es für den Mann von heute eine viel größere Auswahl an Möglichkeiten, sein Mann-Sein auszuleben. So ist auch die Identitätssuche des modernen Mannes ein virulentes Thema, das mit vielen Fragen verbunden ist. Wo beginnt die männliche Emanzipation und wo hört sie auf? Das geht auch einher mit der Authentizität des Mannes, dem eigenen Selbst treu sein, sein Ding machen. Was ist Pflicht, was ist Kür? Was uns zu weiteren Fragen führt, wie, welche Talente kann ich in mir entdecken und was tue ich gerne? Oder was möchte ich gerne tun, aber hatte noch nie die Gelegenheit dazu? Und genau da setzt der neue Bildungspass der Wiener Volkshochschulen an – mit speziell für Männer zugeschnittenen Kursen.

Der aktuelle Anlass für die Erfindung der neue „Männerkarte“ ist der Vatertag am 10. Juni. Dem Papa was schenken, aber bloß was?, lautet die Standardfrage Papas erwachsener Kinder. Doch eines gleich vorab: die Kursangebote für Männer sind auch für Nicht-Väter bestens geeignet. Warum die Wiener Volkshochschulen nun Kurse „von Männern, für Männer, mit Männern“ (laut Kursinfo) entwickelt haben, erklärt Geschäftsführer Herbert Schweiger: „Die Mehrheit aller KursteilnehmerInnen ist weiblich. Um auch Männern die Tür zur Erwachsenenbildung aufzustoßen, haben wir auf Grundlage einer Umfrage Kurse entwickelt, die speziell auf ihre Interessen zugeschnitten sind.“

Das neue, „männliche“ Kursangebot ist durch die Bank ansprechend und trifft perfekt den Zeitgeist. Womit wir nun doch wieder bei der Definition des modernen Mannes angelangt wären. Offeriert wird eine breite Auswahl von insgesamt 21 Kursen, damit jeder Typ Mann das Richtige für sich finden kann. Oder sich neu erfinden kann. Mancher kann sich dabei möglicherweise überhaupt das erste Mal finden. Die Palette reicht von gutem Benehmen im digitalen Zeitalter bis hin zum Überlebenstraining in der Wildnis.

In medias res, hier ein prägnanter Kursüberblick:

Das „Survival Training“ ist ehemaligen Pfadfindern bekannt, man verbringt gemeinsame Stunden in der Wildnis, macht Orientierungstraining ohne Navi, lernt, wie man ein Lagerfeuer entzündet, baut einen Unterstand und versorgt sich selbst mit den Schätzen der Natur.

In eine ähnliche Kerbe schlägt die „Fotopirsch“: Mann fährt mit einem Boot über die Alte Donau und ein Wiener Wildlife-Fotograf zeigt einem, wie man Motive aus der Natur gekonnt einfängt. Wie diese Fotos mittels digitaler Nachbearbeitung perfektioniert werden können, wird in einem weiteren Kurs namens „Digital Lightroom“ gelehrt. Auf Ähnliches wird bei „Digitalfotografie“ fokussiert: Beim Spaziergang durch die grünen Oasen von Hernals wird einem der beste Blickwinkel erklärt und dabei werden einem die Kamerafunktionen verklickert.

Wer gerne kickt, kann dies mit Rapidlegende Reinhard Kienast tun. Der Meister verrät bei „Kicken mit Kienast“ Tricks rund ums Fußballspielen. Es gibt noch weitere Kurse für Sportbegeisterte: „Power Workout Intervalltraining“, Kräftigung steht auch bei der „Beckenbodengymnastik für Männer“ im Zentrum (ja, diesen Kurs gibt es wirklich!). Oder das Bewegungstraining mit Hirn, das sich „KORT.X“ nennt und auf Körper und Geist abzielt.

Wenn der Vater mit dem Nachwuchs sportelt: Warum nicht „Vater-Baby-Yoga“ machen, unterstützt das Bonding. Auch das „Vater-Kind-Konditionstraining“ fördert die Beziehung zu den Kleinen.

Entspannung gewünscht? Einfach den Kurs „Entspannungstechniken und Achtsamkeitstraining“ besuchen, danach ist man wieder guter Dinge. Für Entspannung sorgen aber auch Hobbys, die Mann sonst nie machen würde, weil sich keine Gelegenheit dafür bietet. Etwa Singen bei einem „Männerchor“. Oder „Schachspielen“ – im Grundkurs kann man das Strategiespiel von der Pieke auf lernen. Ebenfalls angeboten wird „Tarockieren“, damit man bei Oma und Opas Lieblingsbeschäftigung mithalten kann.

Mann an den Herd! Die männliche Emanzipation schreitet auch in der Küche voran, immer mehr Männer finden beim Kochen Entspannung und entwickeln sich im Kulinarikbereich zu Spezialitäten-Nerds. So ist etwa Neapolitanische Pizza derzeit in aller Munde. Wer sie selbst backen möchte, kann dies von einem italienischen Pizzakoch lernen – und wird dabei auch gleich in die italienische Weinkunde eingeführt. Dieser Kurs nennt sich schlicht und einfach „Pizza und Wein“.

Im digitalen Bereich gibt es sogar witzige Kurse, bei „Smart Men – Smart Cats“ kann man sich mit dem Programmieren auseinandersetzen, in dem Fall dem Programmieren des Chips des Katzenhalsbands, das die eigene Katze trägt und gewährleistet, dass sie alleine und auch nur sie ins Haus kommt. Außerdem gibt es eine „Einführung in die Elektronik“, um im Alltag kleine Stromarbeiten selbst umsetzen zu können.

Smart sollte man übrigens auch bei Whatsapp, Facebook oder Tinder sein, aber wie spielt man dort am besten seinen Charme aus? Bei „Etikette und gutes Benehmen im digitalen Zeitalter“ wird einem der Benimmcode für die richtige Gentlemen-Knigge erläutert. Es ist sowas wie der Elmayer für Social Media, und der kann ja auch im echten Leben Erfolg bringen.

Apropos: Fragen rund ums eigenen Mann-Sein in Zeiten von #metoo werden im Seminar „Werde ich vom Feminismus kastriert?“ thematisiert. Und erhält eine Anleitung, wie die männlichen Emanzipation gelingen kann. Damit werden Möglichkeiten ausgelotet, um der neuen männlichen Identität leichter Herr zu werden. Ein Versuch ist es wert!

Der Bildungspass für Männer – so funktioniert’s:

Alle Kurse können mit der Männerkarte (39 Euro) kostenlos und großteils ohne Voranmeldung besucht werden. Die Karten sind unter vhs.at sowie an den Kursstandorten zu beziehen. Die Kurse können aber auch einzeln gebucht werden.

Foto – Header: (c) CookieStudio/ Aaron Amat