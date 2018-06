BULLDOG weiß, was Männerhaut braucht – und was Männer wollen. Die Pflegemarke verlost ein ­Adventure-Weekend für dich und deinen besten Kumpel. Vor und nach der Action sorgt das ­BULLDOG Original Pflegeset für gepflegte Haut und Bart.



Wo startet und endet der Vatertag? Genau: im Bad. Hier wartet BULLDOG, dein neuer best Buddy auf dich – mit Pflegeprodukten, die sich gewaschen haben: von Feuchtigkeitscreme über Waschgel bis zur Bartpflege. Denn BULLDOG weiß, was Männerhaut braucht – und konzentriert sich auf das Wesentliche: Gesichtspflege, die möglichst unkompliziert, aber richtig effektiv ist. Alle Pflegeprodukte sind von Männern für Männer konzipiert und folgen einer klaren Philosophie: eine Pflegeserie, die mit natürlichen Inhaltsstoffen angereichert und frei von Tierversuchen ist. Thumbs up!

Das BULLDOG Pflege-­Kit für Adventure-­Buddies

No mountain high enough? No river wild enough? Kein Problem, dank BULLDOG! Mit der Original Pflegeserie bist du immer top gepflegt und für alle Abenteuer gewappnet – nicht nur am Vatertag, sondern 365 Tage im Jahr. Here we go:

– Hi handsome: Original Feuchtigkeitscreme

Daumen hoch für diese Creme: Sie spendet der Haut täglich wertvolle Feuchtigkeit – ohne ein fettiges Gefühl zu hinterlassen. Und ist mit natürlichen Inhaltsstoffen angereichert: Aloe Vera, Leindotteröl und grüner Tee.

– Watch out: Original Waschgel

Mit allen Wassern gewaschen: Dieses Waschgel reinigt die Haut sanft von Unreinheiten und ist besonders effektiv. Aloe Vera, Leindotteröl und grüner Tee pflegen zusätzlich und schützen vor dem Austrocknen.

– Double Power: Original Bart Shampoo & Conditioner

Ready, steady, go: Das Bart Shampoo & Conditioner reinigt und pflegt das Barthaar gleichzeitig. Minimaler Einsatz – und maximaler Effekt. Die Rezeptur überzeugt mit Aloe Vera, Leindotteröl und grünem Tee.

– You’ve got the power: Original Bartöl

Mit bestem Bart an den Start: Mit Aloe Vera, Leindotteröl und grünem Tee pflegt das flüssige Bartöl die Barthaare und macht sie weich und geschmeidig. Bye bye lästiges Jucken – hallo natürlicher Glanz.

– Pimp my beard: Original Bartbalsam

Looking good: Der Bartbalsam vereint Pflege und Styling. Die Formel mit Aloe Vera, Leindotteröl und grünem Tee lassen den Bart weich und geschmeidig werden – und bringen ihn sanft in Form.

GEWINNSPIEL:

Erst feiern, dann pflegen – dein Abenteuer mit BULLDOG

Ready for an Adventure? Dann schnapp dir deinen Best Buddy und los geht’s: Wir verlosen 4 x 2 Tickets für eine Rafting & Canyoning Combo in der Imser Schlucht inkl. 2 Übernachtungen im Gesamtwert von 2.000 Euro. Nach so viel Action braucht deine Haut extra Pflege – je ein BULLDOG Original Set im Wert von 40 Euro gibt’s on top.

