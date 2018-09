Vhils und Hennessy: Exquisiter Cognac in einer exquisiten Flasche

Die Kunst des Cognacmachens by Hennessy und der urbane Künstler Vhils haben eins gemeinsam: Es geht darum, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Gestatten: die Hennessy Very Special Limited Edition 2018. Artwork by Alexandre Farto aka Vhils, ein großer Name in der Graffiti-Szene.

Eine Kooperation, die ­offenbar im Himmel beschlossen wurde: „Als ich die Hennessy-Story las“, sagt Vhils, „erkannte ich, dass deren Geist perfekt zu meiner Kunst passt.“ Resultat: ein exquisiter Drink in einer exquisiten Flasche. Mehr Infos über den Künstler und über Hennessy unter vhils.com und hennessy.com

< ► > Perfekte Verbindung: Vhils und der Hennessy Very Special Limited Edition 2018. Foto: (c) Vhils / Hennessy

