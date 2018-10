Take Off Now – Passport Stories by P&C mit David Beckham & Co.

Seit dem Frühling präsentiert Peek & Cloppenburg in Pop Up Areas an sechs Standorten Fashion- und Lifestyle-Produkte, die einem speziellen Thema gewidmet sind. Bis 11. November kann man noch mit den „Passport Stories“ rund um Travel-Essentials abheben. Plus Gewinnspiel: Wir verlosen 1x Grooming von einem House-of-99-Barber inklusive Goodie Bag mit Pflegeprodukten by David Beckham!



Text: Alex Pisecker

Globetrotter, Frequent Traveller, selbst Hon-Circle Members, finden eine exzellente Auswahl an Travel-Essentials. Vom Reisegepäck über knitterfreie Anzüge bis hin zur Smart Watch ist alles dabei – inklusive Reise-Steamer und Fabric-Shaver.

Sollte die Garderobe für den bevorstehenden Trip noch nicht vollständig sein, gustiert man bei der großen Auswahl an multifunktionellen Jacken vieler renommierter Anbieter. Oder vielleicht fehlt einem ja auch noch der richtige Schuh? Und wer sich bezüglich seines Reiseziels noch inspirieren lassen möchte, wirft einen Blick in eines der Coffee Table Books.

Klar ist auf Reisen auch Haut-, Haar- und – bei Männern – Bartpflege ein Thema. Adrette Herren greifen hier gerne zu House of 99 by David Beckham, dabei handelt es sich um hochwertige Pflegeprodukte, die – ganz Beckham-like – sehr stylisch verpackt sind. Apropos: Am Samstag, 3. November 2018, werden kostenlose Barber-Sessions bei P&C Kärntner Straße angeboten – und du kannst 1x Groomen und Produkte gewinnen, siehe unser Gewinnspiel weiter unten!

Wer den Drang verspüren sollte, sich eine neue Passhülle oder ein ähnliches Lederaccessoire zulegen zu müssen, greift zu Majavia, einem Wiener Label, das diese aus recyceltem Leder produziert. Am 2. und 3. November 2018 bietet sich auch die Gelegenheit, das erstandene Accessoire gleich vor Ort personalisieren zu lassen.

Danach gibt es kein Zurück mehr – Flug buchen (das geht leider noch nicht auf den POP-Impressionflächen in den P&C Weltstadthäusern), Koffer packen, rein ins Taxi und ab zum Airport, ganz nach dem Credo „Take Off Now!“

ZU GEWINNEN:

Bartträger können sich jetzt von einem House of 99 Barber stutzen und pflegen lassen, sozusagen als letzten Feinschliff zum neuen P&C-Outfit. Wir verlosen 1x Groomen am 3.11. im Wiener P&C-Weltstadthaus Kärntner Straße und obendrauf ein Goodie Bag mit House of 99 Produkten (vom Beard Oil bis zur Shaping Pomade) im Wert von über 85 Euro!

