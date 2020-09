Brille macht sexy – und immun?

Brillen sind laut diverser Klischees echte Alleskönner. Ihre Träger wirken angeblich klug oder seriös oder sexy – vielleicht gar alles zusammen. Doch laut einer chinesischen Studie können die Sehhilfen noch mehr: Man spricht ihnen eine schützende Wirkung gegen Corona zu.

Natürlich kommt der Virus jetzt nicht her, schaut sich nach einem potenziellen Opfer um und sagt dann: „Boa, der schaut mit seiner Brühn owa schoaf aus, den mag i ned anstecken!“, oder „Ui, der hat Aschenbecher auf’d Augn, der is sicher vü zu gscheit für mi!“ Überraschenderweise. Dennoch steht folgendes fest: In einem chinesischen Krankenhaus fiel auf, dass unter 276 Coronapatienten nur 16 Brillenträger zu finden waren, also nicht einmal sechs Prozent. Allerdings sind rund 30 Prozent der Chinesen Brillenträger, irgendwas passt da also nicht zusammen.

Gut, die Sample Size ist klein, fast schon winzig. Man nimmt die Studie also lieber mit einer gewissen Prise Salz. Trotzdem ist natürlich möglich, dass durch das Tragen einer Brille weniger Erreger über die Augen in den Körper gelangen können. Zumindest kann einem niemand richtig schön direkt auf den Augapfel niesen/husten/schlatzen. Von einer echten wissenschaftlichen Studie kann man aber wohl erst sprechen, wenn ein paar tausend Patienten auf ihre Brillengewohnheiten überprüft wurden.

Unterm Strich müssen wir uns möglicherweise aber mal wieder bei den Hipstern entschuldigen. Ja, Fensterglasbrillen sind schon ziemlich deppert, aber wenn sie doch die Gesundheit fördern! Endlich eine salonfähige Entschuldigung, plötzlich mit einer gigantischen Hornbrille aufzutreten.