Make a Wisch

Saugen und Wischen in einem Durchgang, und das ohne Kabel? Ab sofort kein Problem dank des 2-in-1 Saugwischers von Vorwerk. Der ideale Last-Minute-Geschenktipp, denn der nächste Frühjahrsputz kommt bestimmt!

Text: Markus Höller / Fotos: Hersteller

Die Zeit der Spannteppiche ist zum Glück lange vorbei, aber glatte Böden brauchen nebst regelmäßiger Saugreinigung auch Wischpflege – eine oft mühsame Angelegenheit. Denn selbst wenn Saugroboter schon den Job der Krümel-, Lurch- und Haarbeseitigung übernehmen, kriegt man nassen Dreck oder klebrige Reste (aktuell schwer im Trend: Keksteig) nur mit feuchtem Wischen vom Boden los. Und die Routine mit Mop, Eimer oder Nass-Sauger ist in jedem Fall mühselig.

Saugen und wischen mit einem Gerät, ganz ohne Kabel!

Vorwerk hat auf Basis des äußerst beliebten VB100 Akkustaubsaugers, für den zahlreiche Erweiterungen und Aufsätze verfügbar sind, nun noch ein weiteres Schmankerl entwickelt, mit dem diese lästigen Aufgaben auf Parkett, Laminat, Stein, PVC und Fliesen ratz-fatz erledigt sind. Der SPB100 2-in-1 Aufsatz ermöglicht Saugen und Wischen in einem Arbeitsschritt!

Schlank, elegant und effizient.

Mit nur 300ml Wasser und 3ml Reinigungskonzentrat lassen sich im Handumdrehen 60m2 Wohnfläche saubermachen. Die Akkulaufzeit hängt dabei von der Saugleistung ab, hält aber beim Saugwischen bis zu 40 Minuten. Ob Parkett, Stein oder Fliesen – je nach Hartbodenuntergrund und Verschmutzungsgrad kann zwischen drei Befeuchtungsstufen und speziell für den Untergrund entwickelten Wischtüchern gewählt werden. Die Wassermenge kann dabei komfortabel per Knopfdruck gesteuert und an den jeweiligen Belag angepasst werden. Das Wechseln des Putzwassers, das Herumschleppen des Eimers und das ständige Ein- und Ausstecken des Kabels gehören damit der Vergangenheit an.

Über den Direktvertrieb, in allen Vorwerk-Stores sowie im Vorwerk Online Shop ist das neue Akku-Reinigungssystem mit diesen Aufsätzen erhältlich:

– Kobold SPB100 2-in-1-Reinigungsaufsatz zum Saugen und Wischen

– Kobold EBB100 Elektrobürste

– Kobold PBB100 Polsterbürste mit integriertem Schlauch

– Kobold Matratzenreinigungs-Set inklusive der Aufsätze MP100 / MR100 ng

– Kobold SB100 Schlauch sowie Zubehörteile für Überbodenbereiche

