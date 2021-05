Männer vs. Frauen – KFZ-Versicherung in Zahlen

Eine Branche, die bisher nicht allzu viel von der Verweiblichung gehalten hat, ist die Automobilbranche. Warum auch? Wir Jungs lassen uns unseren blechgewordenen Traum auch einiges kosten.

Text: Tizian Ballweber

Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 zahlen wir Männern durchschnittlich 130 Euro mehr an KFZ-Versicherungsprämie. Obwohl wir häufiger in den

untersten Versicherungsstufen sind. Das ist darauf zurückzuführen, dass

jeder 3. Hawara einen Pkw mit über 180 PS fährt. Bei den Frauen tut dies nur jede 8. Der Wiener hat es bei den Versicherungen übrigens

besonders schwer, denn er zahlt im Bundesländervergleich am meisten, nämlich 1.003 Euro pro Jahr. Was für 1 unfaire Angelegenheit.