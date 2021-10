Résistance: Der stille Held

Marcel Marceau blieb der Welt als größter Pantomime aller Zeiten in Erinnerung. Kaum bekannt ist, dass der sanfte Mime im 2. Weltkrieg hunderten Kindern das Leben rettete.

Als Marcel Mangel in eine jüdische Familie in Straßburg geboren, erlebte der Franzose schon bei Kriegsausbruch die Gräuel der Nazis und setzte sich von da an bis zum Kriegsende in der französischen Résistance mutig für die Rettung und Flucht von Kindern ein. Im teils etwas holprig inszenierten, aber durchwegs gefühlvollen Drama, das sich ausschließlich auf diesen Lebensabschnitt konzentriert, spielt Jesse Eisenberg den Ausnahmekünstler. Keine leichte Aufgabe, die Eisenberg aber gut meistert und ihn weiterhin als einen der talentiertesten Schauspieler seiner Generation ausweist. Ebenso bestechend: Clémence Poésy als Mitkämpferin und Partnerin Emma sowie Karl Markovics als Vater Charles. Ganz besonders überzeugend ekelhaft gibt Matthias Schweighöfer den Nazi-Verbrecher Klaus Barbie. Nicht ganz so berührend wie der überragende „Das Leben ist schön“ von Roberto Benigni, aber mit der gleichen wichtigen Botschaft: Schützt die Kinder!

Résistance – Widerstand

Produzent,Drehbuch und Regie: Jonathan Jakubowicz, Hauptdarsteller: Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Karl Markovics, Matthias Schweighöfer, Verleih: Warner Brothers, Start: 15. Oktober 2021