Das Wort Rasur leitet sich vom lateinischen „rasura = schaben, kratzen“ ab. Dabei werden die Barthaare bis knapp über der obersten Hautschicht mit einer Klinge abgeschnitten und sind somit nicht mehr fühlbar. Schon vor 25.000 Jahren, belegt durch Höhlenmalereien, rasierten sich die Menschen mit geschärften Steinen und Muscheln. Im alten Rom wurde die erste Rasur eines jungen Burschen als religiöses Ritual gefeiert, danach galt er als erwachsen.

Entdeckte Artefakte bestanden aus geschliffenem Feuerstein, Muschelschalen und Haifischzähnen, die ersten Funde stammen aus dem 6. Jahrtausend vor Christus. Daneben fand man Flint-, Obsidian- aber auch Bronzeschaber. Die Ägypter verwendeten Kupfer- oder Goldmesser, die Römer den Bimsstein und die südamerikanischen Ureinwohner zupften sich die Haare aus. Schon etwa 1550 v. Chr. fertigte man einklappbare Rasiermesser, die später im 17. Jahrhundert in Sheffield (GB) sozusagen neu aufgelegt wurden. Hervorragende Qualitäten an Rasiermessern kamen auch aus Solingen. Man ging zum Barbier, um sich rasieren zu lassen. Dieser Berufsstand hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt, nachdem er nach der Erfindung des elektrischen Rasierers beinah ausgestorben war.

Den ersten mechanischen Rasierer (Rasierhobel) erfand King Camp Gillette im Jahre 1901. Diese wurden während des WWI speziell von den amerikanischen Soldaten verwendet, um die Gasmasken luftdicht am Gesicht anzulegen. Für die klassische Nassrasur benötigt man Rasierseife, eine Schüssel, einen Echthaarpinsel, einen Alaunstift als Blutstiller sowie einen vergrößernden Rasierspiegel. Danach wird ein alkoholhaltiges Rasierwasser (Aftershave) zur Desinfektion appliziert. Man unterschei­det zwischen Wegwerfrasierern und Systemrasierern, bei denen man die Klingenblöcke wechselt.

Den ersten elektrischen Rasierer erfand 1898 der Amerikaner John F. O’Rourke. Johann Bruecker, ein in die USA ausgewanderter deutscher Mechaniker baute im Jahre 1915 den ersten Trockenrasierer mit mechanischem Aufziehmotor.

Ab den 1930er Jahren wurden kleine Elektromotoren für elektrische Rasierapparate für die Trockenrasur entwickelt. Der erste handliche Elektrorasierer wurde von Remington angeboten, danach folgte 1939 Philips mit einem rotierenden 3- Klingen-Schersystem. Diese Art der Rasierer setzte sich vollends nach dem WWII durch. Der deutsche Industriedesigner Roland Ullmann prägte durch seine Tätigkeit bei Braun wesentlich das Bild des modernen Herrenrasierers. Die elektrische Rasur reizt die Haut meist weniger als die Nassrasur.

Moderne wasserfeste Elektrorasierer sind neben der Trocken- auch für die Nassrasur geeignet und können so die Gründlichkeit und Hygiene der Nassrasur mit der Schnelligkeit und Sicherheit der Elektrorasur vereinen.